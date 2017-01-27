Бабушка, почему ты не попала в эвакуацию?

Весной 1941 года я успела окончить первый класс школы № 7 Московского района. Война началась, жизнь поменялась. Детей стали отправлять в эвакуацию. В день нашей запланированной отправки Московский вокзал оказался под сильным артобстрелом, поэтому наш поезд отправился в путь раньше времени. Мы с мамой опоздали на него, и не только мы. А тот состав с детьми разбомбили под Ленинградом. Так я осталась в городе.

Мы жили вдвоем с мамой в маленькой комнате на Боровой, больше никого у нас не было — папа погиб на фронте, неизвестно где. В 1942 году мама работала в районной столовой на Большом проспекте Петроградской стороны. Однажды она ушла на работу и не вернулась — где и как она погибла, я не знаю. Может, попала под обстрел. Мне было десять лет, и я осталась совсем одна.

В нашей коммунальной квартире в комнате по соседству жила одинокая женщина. Мама заранее понимала, что может неожиданно погибнуть, поэтому попросила ее не отдавать меня в детский дом. Поэтому я начала жить с соседкой. В первую зиму было так холодно, что дома за ночь вода замерзала. Счастье, что в комнате у нас была круглая дровяная печка. Сначала топили ее книгами, потом мебелью. Когда вокруг разламывать уже было нечего, мы ходили к разбомбленным домам и искали там деревяшки, тащили их домой для печки. На иждивенческую карточку мне давали 300 грамм еды, потом дошло до 125. Бадаевские склады располагались неподалеку. После пожара на них мы ходили туда и собирали землю. Грунт, где была мука, был практически несъедобен. А землю, где был сахарный песок, мы тащили домой, заливали водой, отстаивали, вся чернота оставалась на дне, а вода была сладкая. Но как-то дома не осталось ничего — есть было совсем нечего. И вдруг нашлись две кожаные подошвы от сапог и две плитки столярного клея. Это то, что спасло меня от голодной смерти. Потом пришла весна, появилась первая зелень. Рядом с нами был городской сад, там мы ковыряли малюсенькие растения прямо из клумбы и пекли из них плюшки на буржуйках. Это был праздник.