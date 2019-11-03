Abuse и Goodbye: Земфира презентовала два новых трека на концерте в Дубае

Трек Goodbye повествует о двух героях, которые «обещали друг друга спасти и не смогли»:

Goodbye, я ещё буду любить,

До одуренья тебя,

Только вот знаешь — goodbye.

Лети в сторону света,

Туда, где твоё место,

А мне нужно остаться в Дубай.