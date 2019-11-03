Вечером 2 ноября певица Земфира после долгого перерыва дала концерт в Дубае на фестивале Parus, где представила две новые песни – Abuse и Goodbye. Всего на концерте прозвучало 17 песен, в том числе и хиты. YouTube-канал Inner Emigrant, который, по данным «Медузы», принадлежит шеф-редактору сайта «Ваш досуг» опубликовал два новых трека певицы.
Abuse и Goodbye: Земфира презентовала два новых трека на концерте в Дубае
Песня Abuse, как несложно догадаться, посвящена проблеме домашнего насилия. «Ты не любишь меня. Не вчера ни сейчас», «Только держишь меня крепко… на таком поводке, что невозможно дышать», – звучит в новой песни Земфиры. В припеве же повторяется слово «абьюз».
Трек Goodbye повествует о двух героях, которые «обещали друг друга спасти и не смогли»:
Goodbye, я ещё буду любить,
До одуренья тебя,
Только вот знаешь — goodbye.
Лети в сторону света,
Туда, где твоё место,
А мне нужно остаться в Дубай.
Напомним, последний релиз Земфиры «Джозеф» состоялся год назад. Песня была написана на отрывки из стихотворений Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам». Земфире в создании сингла помогали Mujuice, гитарист «Обе две» Дмитрий Емельянов, Стив Уэстон и Майк Хиллиер. Над обложкой работали дизайнер Гоша Рубчинский и режиссер Рената Литвинова.
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