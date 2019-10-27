Вечером 26 октября рэпер Дмитрий Кузнецов, известный как Хаски, анонсировал в социальной сети «ВКонтакте» новый альбом с зашифрованным названием «4ПМП».
Хаски анонсировал новый альбом «4ПМП» и предложил фанатам расшифровать аббревиатуру
Музыкант выпустит альбом весной 2020 года. «Это будет большая концептуальная работа, очень злая и по-своему очень веселая, без занудства и умничанья», — поделился он. Хаски не стал раскрывать значение названия будущего релиза и предложил фанатам самостоятельно расшифровать аббревиатуру. «У вас все равно ничего не выйдет», — убежден музыкант.
Кроме того, Хаски пообещал, что до выхода альбома у него будет еще один небольшой релиз в ближайшее время.
Напомним, Хаски презентовал клип на новый трек «Седьмое октября». Композиция стала идейным продолжением одноименной песни, выпущенной в 2011 году, и рассказывает об «обычном дне» в стране.
В апреле 2018 года рэпер выпустил клип на песню «Иуда», снятый на 16-миллиметровую пленку. Позже большинство видеоработ рэпера, «Поэма о Родине», «Пуля-дура» и «Пироман 17», снятый командой «Мальбэк» и вышедший в июле 2017 года, прошли проверку по требованию РКН.
В ноябре рэпера приговорили в Краснодаре к 12 суткам административного ареста. Все случилось после того, как Хаски вышел к своим поклонникам после отмены концерта в Краснодаре, встал на крышу автомобиля и спел для них песню. Музыканта задержали полицейские. 26 ноября в Москве состоялся концерт в поддержку Хаски «Я буду петь свою музыку», который организовали рэперы Оксимирон, Баста и Noize MC. В этот же день суд отменил арест рэпера.
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