Псы сорвались с цепи: Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors

В новом клипе Little Big представляют свою версию некоторых событий поп-культуры. Например, показывают, что было за кадром знаменитой фотосессии Ким Кардашьян с бокалом шампанского на попе, или как бы вела себя Билли Айлиш в клипе Bad Gay, если бы была собакой. «Бешеные псы» Little Big назначают «стрелку» банде кошек, выкапывают кости, диджеят на собачьих мисках и убегают от копа-мопса.

Главная идея новой работы Little Big — привлечь внимание к проблемам бездомных животных. В титрах к видео музыканты напоминают о том, что «мы всегда в ответе за тех, кого приручили», приводя цитату из повести Антуана Сент-Экзюпери «Маленький принц».

Напомним, мае клип Little Big на трек Skibidi обогнал по количеству просмотров самое популярное музыкальное видео своих коллег из ЮАР Die Antwoord — Baby's on Fire (теперь бесконечный спор о схожести групп можно смело закрывать!). Трек Skibidi был презентован на второй части альбома «Antipositive, Pt. 2» в октябре прошлого года. Позже фрик-мем-панк-рейв-группа выпустила альбом ремиксов на трек Skibidi — там есть и романтическая версия песни, на которую позже также выпустили видеоработу с драконами и намеками на ретровейв. А в июле музыканты презентовали свежий трек I’m OK о ситуациях в барах, отсутствии контроля и караоке как его результат. А у вас все «окей»? Тогда посмотрите его прямо сейчас!