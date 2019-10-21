Знакомьтесь, женский поп-панк дуэт «Ритуальные услуги» — подопечные Александра Ионова стали сенсацией фестиваля «Боль»

Меня поражает то, что он впитал культуру инди-музыки, пока жил в США. Он хорошо понимает, что такое андеграунд, и знает, как важно поддерживать музыкантов в их первых шагах. Как Ионов повлиял на ваше звучание?

Люба: Мы записывались, Маша пела, я пела и играла на бас-гитаре — предполагалось, что это временно. А Саша предложил все так и оставить и добавить драм-машину, и это было правильно. Думаю, сейчас мы, как и Настя Гречка, ему не очень интересны, потому что стали более самостоятельными. Раньше он нам помогал и подталкивал, теперь мы сами знаем, что хотим делать.

Кстати, о том, как тебя защищала Монеточка: отличный момент, чтобы поговорить о женской дружбе и солидарности. Есть актуальная и тяжелая тема — домашнее насилие. Какая у вас позиция по этому поводу, и что вы думаете о деле сестер Хачатурян?

Маша: Девочки очень долго терпели, и это ужасно. Я сама жила с человеком, который меня периодически избивал, и я почему-то от него не уходила. Но такая возможность у меня была, а у девочек не было. Я знаю, как это страшно, когда тебя бьют по лицу просто за то, что ты раскритиковала линолеум, который он купил. Потом он рвет твою любимую рубашку. Ты пытаешься уйти, но отлетаешь от его удара. Надо было писать кучу заявлений в полицию, а я резала себе руки, чтобы ничего этого не чувствовать. Правда, потом написала — в отделении мое заявление даже не зарегистрировали.

Люба: Я не понимаю, почему если на меня нападают на улице, то это преступление, а если дома, то разбирайтесь сами?! Сама, к счастью, с таким не сталкивалась: мне семнадцать, я живу с мамой и собираюсь жить с ней всю жизнь. Я написала песню. Она называется «Не женщина». В припеве такие слова:

Я не женщина, я посудомойка,

Моя музыка — мусор, ваши уши — помойка.

Куплеты все про насилие. Например:

Меня зовут Тома, мой муж бьет меня дома.

И пусть детей у нас трое, он все равно меня бьет.

Так ненавижу, его кулак еще ближе,

Когда же увижу я счастливую жизнь. Помоги…

И вот как-то однажды, убив его отважно,

Говорю я присяжным, тем, что в суде,

Что ведь это несложно,

Понять меня можно,

Он был неосторожным,

Если бил меня и детей.

Ну и дальше припев. Вот такая вот песня. Комичная, но при этом...