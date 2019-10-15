Эдита Пьеха – Кате IOWA: «Я не умела играть звезду»

Какой звук был на концертах?

Какой давали, такой и был. Мы не имели возможности, во всяком случае, я, диктовать, какой мне нужен звук. Приезжали за час, за два до начала, пробовались. Поначалу на сцене даже не было контрольных динамиков, понимаете? Звук только из зала слышали.

Ужас! Как петь?

Да, это было очень тяжело. Голь на выдумки хитра. Постепенно обрастали собтвенным оборудованием, которое возили с собой.

Еще вы умудрялись искать дизайнерскую одежду для своих выступлений.

Я не искала, костюмы сами по себе появлялись. Сначала одевалась у модельера Тамары Дмитриевой, потом познакомилась со Славой Зайцевым, он шил мне платья. Но я сама добывала ткани на гастролях за границей – покупала белые, голубые отрезы по шесть метров. Я же высокая и хотела, чтобы платья были красивые.

И эти цветы, которыми вы украшали платья!..

Да, еще мама моя любила пристегнуть к выходному платью цветочек, и я это запомнила. На сцене единственным украшением вместо бриллиантов и жемчугов у меня был букетик цветов.

Чувствовали ли вы зависть…

Какая зависть, о чем вы горите? Я восторгалась Клавдией Ивановной...

Не вы, а вам – завидовали?

Мне? Я этого абсолютно не знала.

Например, у меня на концерте украли куртку, но заменили на свою. Некоторым поклонникам хочется урвать кусочек любимого исполнителя…

У меня есть принцип: помню только хорошее. Старалась забывать моментально то, что со мной случалось вопреки моему сердцу. Было всякое, и воровство тоже – я все забыла, закопала глубоко-глубоко. Помню только хорошее я всему вопреки.

Как песня звучит.

А это и есть строчка в одной из первых моих песен.

В 1959-м «Дружбу» расформировали за пропаганду джаза…

Нас не расформировали, нас дисквалифицировали за подражание Западу, а меня назвали «кабацкой певичкой, которую надо выстирать по самое декольте» – так звучал вердикт худсовета.

Как вы это пережили?

Потом, когда мы восстановились, один из членов этого худсовета признался: «Мы шли на поводу у идеологического отдела обкома партии, что приказывали, то и делали. Вы были неугодны, вот мы вас и расформировали. А сейчас приношу свои извинения».

Но был у вас перерыв в выступлениях?

Нет, мы ухитрялись подпольно выступать, на закрытых концертах каких-то.

Не страшно было?

Нет, не страшно. Не давали афиши громкой – «Дружба», Пьеха – просто эстрадные концерты.