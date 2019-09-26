Журналист Роман Супер представит документальный фильм о Децле в ноябре 2019 года
Роман Супер завершил работу над документальным фильмом о рэпере Децле — музыканте Кирилле Толмацком. Об этом журналист сообщил в своем Facebook, раскрыв также дату выхода ленты и ее название — «С закрытыми окнами. Честная биография Кирилла Толмацкого».
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Фото: Роман Супер
Соавтором фильма выступил коллеге Романа Александр Уржанов. За две недели с помощью краудфандинговой кампании на производство документальной ленты было собрано 1 миллион 250 тысяч рублей. К съемкам приступили в марте — спустя месяц после смерти музыканта Кирилла Толмацкого, чье сердце остановилось в ночь на 3 февраля.
«Следующие полгода мы с командой лучших профессиональных людей жили только этим проектом: находили, уговаривали и снимали героев, пылесосили фото и видеохронику по всему миру, закапывались в архивы, писали сценарий, договаривались с правообладателем о лицензировании наследия артиста, монтировали, анимировали, красили, сочиняли графику, писали оригинальный саундтрек, сводили звук и допиливали каждую монтажкую склейку до идеального состояния», — рассказывает Роман.
Премьера документального фильма «С закрытыми окнами. Честная биография Кирилла Толмацкого» состоится 7 ноября в одном из онлайн-кинотеатров, название которого будет названо позже. Отмечается, что доступ к просмотру будет бесплатным.
«В киномире в первый съемочный день принято разбивать тарелочку. Если бы я придумывал этот ритуал, то в конце производства я бы обязательно склеивал осколки. Будем считать, что именно так мы и сделали: сегодня мы склеили тарелку. Кино готово», — подводит итог режиссер картины.
Напомним, рэпер Кирилл Толмацкий, известный под сценическим псевдонимом Децл, скончался в возрасте 35 лет 3 февраля 2019 года. У музыканта остановилось сердце после выступления в Ижевске — по завершении концерта музыкант пошел в гримерку, а через несколько минут ему стало плохо. В ноябре 2018 года на «Собака.ru» состоялась премьера альбома Децла «Неважно, кто там у руля!», ставшего последним.
Кирилл Александрович Толмацкий, более известный под сценическим псевдонимом Децл, российский рэп-исполнитель, бывший участник рэп-объединения «Bad B. Альянс». Дебютный альбом исполнителя «Кто? ты» входит в число самых продаваемых альбомов в России, с тиражом более миллиона экземпляров. Свой дебютный трек «Пятница» рэпер записал с помощью отца, музыкального продюсера Александра Толмацкого, который продюсировал Децла в дальнейшем.
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