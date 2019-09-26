Роман Супер завершил работу над документальным фильмом о рэпере Децле — музыканте Кирилле Толмацком. Об этом журналист сообщил в своем Facebook, раскрыв также дату выхода ленты и ее название — «С закрытыми окнами. Честная биография Кирилла Толмацкого».

Фото: Роман Супер

Соавтором фильма выступил коллеге Романа Александр Уржанов. За две недели с помощью краудфандинговой кампании на производство документальной ленты было собрано 1 миллион 250 тысяч рублей. К съемкам приступили в марте — спустя месяц после смерти музыканта Кирилла Толмацкого, чье сердце остановилось в ночь на 3 февраля. «Следующие полгода мы с командой лучших профессиональных людей жили только этим проектом: находили, уговаривали и снимали героев, пылесосили фото и видеохронику по всему миру, закапывались в архивы, писали сценарий, договаривались с правообладателем о лицензировании наследия артиста, монтировали, анимировали, красили, сочиняли графику, писали оригинальный саундтрек, сводили звук и допиливали каждую монтажкую склейку до идеального состояния», — рассказывает Роман.