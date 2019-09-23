Следственный комитет раскрыл убийство Михаила Круга

Следственный комитет России по Тверской области раскрыл убийство поэта и барда Михаила Круга. Обстоятельства гибели «короля русского шансона» восстановлены в мельчайших подробностях — впервые за 17 лет.

Здесь и далее фото: сообщество «Михаил Круг • Легенда Русского Шансона»

Убийство Михаила Круга было совершено в ночь на 1 июля 2002 года двумя членами банды «Тверские волки» — Дмитрием Веселовым и Александром Агеевым. По горячим следам раскрыть преступление не удалось в связи с «отсутствием непосредственных свидетелей и недостаточностью полученных улик». В ходе действия следствия фигурант дела Александр Агеев, ранее полностью отрицавший свою вину, дал признательные показания. Вместе с Веселовым они проникли в дом Круга по указанию криминального авторитета по прозвищу «Лом» — им было необходимо похитить антиквариат и ценности и покинуть дом шансонье.

«По замыслу заказчика, Михаил Круг, обнаружив факт хищения своего имущества, обратится к нему за помощью, тот «найдет» похищенное, после чего певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертной деятельности. Однако Михаил Круг с семьей неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох», — говорят в СК. Михаил Круг был убит двумя выстрелами из пистолета «ТТ» калибра 7,62 миллиметра, также злоумышленники застрелили собаку, охранявшую холл первого этажа. «Король русского шансона» скончался в больнице в результате огнестрельных ранений груди и живота. Дмитрий Веселов, выстреливший в Круга, был убит в 2003 году другим членом банды «Тверские волки» Александром Осиповым из-за мести — Осипов был знаком с певцом и являлся его поклонником. После смерти Веселова Следственный комитет прекратил уголовное дело. Александра Агеева признали виновным в соучастии в краже — он не стрелял, а при ограблении у него не было оружия.