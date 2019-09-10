Композитор Ханс Циммер впервые выступит в Петербурге — в рамках мирового тура «Симфоническое таинство»

Ханс Циммер едет в Россию! Впервые в Петербурге композитор выступит в рамках мирового тура «Симфоническое таинство — Мир Ханса Циммера» — эксклюзивный видеоряд из кадров студийной хроники и аккомпанемент большого симфонического оркестра Гэвина Гринуэя.

Обладатель «Грэмми» и Золотого глобуса Ханс Циммер является одним из влиятельных кинокомпозиторов современности — за его плечами саундтреки к фильмам «Король лев», «Гладиатор», «Пираты Карибского моря», «Код да Винчи», «Темный рыцарь», «Начало», «Интерстеллар» и другим. В январе 2018 года Циммер стал 11-кратным обладателем «Оскара» — за партитуру к фильму Кристофера Нолана «Дюнкерк».

Весной 2019 года на музыкальном лейбле Sony Classical вышел двойной альбом «Симфоническое таинство — Мир Ханса Циммера», с которым композитор отправляется в мировое турне. Во время выступления на экране будут транслироваться эксклюзивные кадры студийной видеохроники и закулисной работы, а аккомпанементом станет симфонический оркестр под руководством Гэвина Гринуэя — дирижера саундтреков Циммера.