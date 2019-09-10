Композитор Ханс Циммер впервые выступит в Петербурге — в рамках мирового тура «Симфоническое таинство»
Ханс Циммер едет в Россию! Впервые в Петербурге композитор выступит в рамках мирового тура «Симфоническое таинство — Мир Ханса Циммера» — эксклюзивный видеоряд из кадров студийной хроники и аккомпанемент большого симфонического оркестра Гэвина Гринуэя.
Обладатель «Грэмми» и Золотого глобуса Ханс Циммер является одним из влиятельных кинокомпозиторов современности — за его плечами саундтреки к фильмам «Король лев», «Гладиатор», «Пираты Карибского моря», «Код да Винчи», «Темный рыцарь», «Начало», «Интерстеллар» и другим. В январе 2018 года Циммер стал 11-кратным обладателем «Оскара» — за партитуру к фильму Кристофера Нолана «Дюнкерк».
Весной 2019 года на музыкальном лейбле Sony Classical вышел двойной альбом «Симфоническое таинство — Мир Ханса Циммера», с которым композитор отправляется в мировое турне. Во время выступления на экране будут транслироваться эксклюзивные кадры студийной видеохроники и закулисной работы, а аккомпанементом станет симфонический оркестр под руководством Гэвина Гринуэя — дирижера саундтреков Циммера.
«Графа «образование» в его резюме содержит всего один пункт: двухнедельные курсы игры на рояле. А список кинолент, над которыми он успел поработать, занимает несколько страниц. Ханс Циммер по праву признан самым инновационным композитором Голливуда. Его музыка несет в себе элемент неожиданности, непредсказуемости. Новаторство немецкого гения заключается в отсутствии страха перед экспериментами. Вместо того чтобы слепо слушать режиссера, он погружается в мир главных героев, создавая нечто новое и непривычное для зрителя», — говорят организаторы выступлений.
Впервые в Петербурге композитор Ханс Циммер выступит 8 февраля в Ледовом дворце. Билеты поступят в продажу с 12 сентября.
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