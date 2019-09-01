На стадионе «Газпром Арена» установили новый рекорд Гиннеса, исполнив гимн России
Всероссийская акция «День гимна» состоялась на «Газпром Арене» 1 сентября, пишет «Фонтанка». Таким образом в Петербурге установили новый рекорд в категории самый большой оркестр. Его зафиксировала Люсия Синигальези, официальный судья Книги рекордов Гиннеса.
В общей сложности на поле стадиона собралось 8097 участников из 85 регионов России. Среди самых главных музыкальных коллективов были оркестр XXI века под управлением Павла Овсянникова и Балтийский симфонический оркестр.
В состав хора также вошли Капелла России им. Юрлова, Ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова, Академический хор русской песни под руководством Николая Азарова и другие.
Ранее стало известно, что финал Лиги чемпионов 2021 года впервые пройдет в Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Однако официально об этом должны сообщить на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Любляне 24 сентября.
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