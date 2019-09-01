На стадионе «Газпром Арена» установили новый рекорд Гиннеса, исполнив гимн России

Всероссийская акция «День гимна» состоялась на «Газпром Арене» 1 сентября, пишет «Фонтанка». Таким образом в Петербурге установили новый рекорд в категории самый большой оркестр. Его зафиксировала Люсия Синигальези, официальный судья Книги рекордов Гиннеса.

В общей сложности на поле стадиона собралось 8097 участников из 85 регионов России. Среди самых главных музыкальных коллективов были оркестр XXI века под управлением Павла Овсянникова и Балтийский симфонический оркестр.