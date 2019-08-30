Spotify отложил запуск сервиса в России

Шведский интернет-сервис потокового аудио Spotify отложил запуск в России до конца года. Ранее появление стримингового сервиса на территории страны планировался летом 2019 года, однако он может быть перенесен на ноябрь-декабрь — несмотря на то, что его представители начали вести переговоры с российскими правообладателями.

По информации источников «Коммерсанта», знакомых с планами шведской компании, задержка может быть связана с возникшими между Spotify и Warner Music противоречиями. Ранее компании конфликтовали из-за разногласий в условиях лицензирования при запуске Spotify на территории Индии — собеседники издания констатируют, что «выходить в Россию без Warner бессмысленно». Представители стримингового сервиса и Warner Music ситуацию не комментируют.

Еще в начале 2014 года Spotify зарегистрировал в России ООО «Спотифай» — тогда стриминговый сервис планировалось вывести на рынок к осени того же года. Однако в 2015 году запуск перенесли. О возрождении планов стало известно в марте 2018 года. В случае, если запуск состоится, стоимость подписки предположительно составит 150 рублей. Однако для того, чтобы стриминг успешно существовал, необходимо, например, найти якорного партнера для роста аудитории и «убедить молодых слушателей».

«Россия будет сложным рынком для Spotify: убедить молодых слушателей, заинтересованных в тематических плейлистах, перейти с Apple или Boom будет непросто. Apple делает все, чтобы не допустить Spotify на свою территорию», — считает основатель музыкального лейбла Ionoff Music и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александр Ионов, добавляя, что Spotify также потребуется агрессивный маркетинг.