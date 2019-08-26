Основатель и лидер музыкальных групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер», петербуржец и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Вячеслав Бутусов завершил работу над новой пластинкой. Альбом станет дебютным для новой группы музыканта, а все названия пока держатся в строжайшем секрете. Тем не менее, грядущий релиз насчитывает 12 композиций — записанных при участии симфонического оркестра и детского хора (!) в петербургском Доме радио на Итальянской.

Известно, что одна из композиций была написана на стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновенье». Также в трек-листе песня «К ангелам», созданная для театрально-музыкального проекта «Пробужденная радость». Сейчас пластинка находится на стадии сведения, а в сентябре отправится на мастеринг к легендарному Бобу Людвигу — он сотрудничал с Led Zeppelin, Queen, Джими Хендриксом, Frank Ocean, Полом Маккартни, Nirvana и Daft Punk.

«Сверхзвуковой и сверхновый. Альбом-свидетельство и альбом-покаяние. Духоподъемный, как вера; жизнеутверждающий, как надежда; драматичный, как любовь. Крепкий, как кристалл, и прозрачный, как слеза. Ясный, как взгляд, и чистый, как помысел. Широкий, как море, и быстрый, как река», — так описывает грядущий релиз Бутусов. Запись проходила этим летом в московской студии «Синелаб» и петербургском Доме радио на Итальянской улице — при участии симфонического оркестра и детского хора.

Эксклюзивное издание планируется на виниле — в подарочном оформлении с гобеленовой обложкой. Релиз стоит ожидать уже в этом году, а отдельные композиции можно будет услышать в рамках концертной программы уже в ближайшее время.

Напомним, ранее Вячеслав Бутусов стал заслуженным артистом страны. Соответствующий приказ был подписан 13 июня президентом России Владимиром Путиным. в 2017 году Бутусов выпустил новый альбом под маркой группы Nautilus Pompilius, которая распалась еще 20 лет назад. Пластинка получила название «Гудбай, Америка!» и посвящена 35-летию группы. В окончательный треклист вошли 13 классических песен коллектива в «современном прочтении». Немногим ранее музыкант заявил о распаде группы «Ю-Питер». А в феврале 2018 года стало известно, что Вячеслав Бутусов и Женя Любич снимутся в продолжении «Место встречи изменить нельзя».