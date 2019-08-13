Петербургский пианист Павел Андреев, известный по проектам «Пробуждение» и «Музыка сфер», в рамках которых он сыграл в мраморном каньоне Рускеала, на вершине горы и даже мусорном полигоне, готовит новый перформанс. В этот раз музыкант исполнит произведения в одном из российских лесов — в сотворчестве с балериной, хореографом и оператором Мариинского театра.

Для того, чтобы осуществить перформанс, необходимы финансовые средства в размере 150 тысяч рублей — этой минимальной суммы хватит на аренду рояля, его транспортировку, аренду съемочного оборудования, записи музыки на студии, монтажа видео, аренды костюмов и проезда. В настоящий момент открыт сбор на краудфандинговой платформе.

В съемках примут участие балерина Мариинского театра, имя которой пока держат в секрете, хореограф и многократный обладатель «Золотого софита» Александр Сергеев, а также оператор-постановщик Арсений Николаев. Художественным руководителем выступит Оксана Андреева. «Наша любовь к природе и творчеству привела нас к вдохновению создания нового видео клипа «Рояль в лесу». Лес символизирует собой естественную силу природы, балерина — подлинную красоту человека, рояль — дух творческой свободы», — говорят организаторы акции.

Напомним, впервые Павел Андреев исполнил произведения собственного сочинения на озере в Мраморном каньоне. Чтобы установить инструмент на платформу на воде, его команде пришлось использовать строительный кран, а после съемок инструмент еще два месяца оставался в каньоне из-за того, что у музыканта не получалось его вывезти. Позже он повторил перформанс. Следующей акцией музыканта стала «Музыка сфер», в рамках которой он сыграл на рояле композицию собственного сочинения на вершине заснеженной горы. Позже Андреев поместил рояль на городскую свалку и сыграл несколько композиций, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии.