Скончался шансонье Вилли Токарев. Ему было 84 года
Вилли Токарев, легендарный российско-американский певец, умер 4 августа в возрасте 84 лет. Об этом рассказал агентству ТАСС сын певца Артем Токарев. «Моего папы больше с нами нет, сейчас решаем вопрос с прощанием и похоронами», – сообщил он.
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Фото: Андрей Александров/Sputnik
Он исполнял песни в лирическом и бытовом жанрах, городской шансон и юмористические куплеты. «Небоскребы», «Над Гудзоном», «Нью-йоркский таксист», «Рыбацкая», «Мы в жизни встретились», «В твой день рождения» – наиболее популярные из них.
Токарев родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев – сейчас Шовгеновский район Республики Адыгея. Его детские годы прошли в Каспийске (Дагестанская АССР, ныне - Республика Дагестан). Свою первую музыкальную пластинку «А жизнь - она всегда прекрасна» выпустил в 1979, но в русскоязычной иммигрантской среде стал по-настоящему популярен после выхода второй пластинки – «В шумном балагане» в 1981 году. В дальнейшем Вилли Токарев основал в США студию One Man Band, где и было записано около двадцати музыкальных альбомов. В 1989 году приехал в СССР по приглашению Госконцерта с гастрольным туром по 70 городам, а позже выступал с концертами по всему миру.
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