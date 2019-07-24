Shortparis дадут стадионные выступления в петербургском «Юбилейном» и московском Adrenaline Stadium
Музыканты одной из самобытных петербургских музыкальных групп — Shortparis — выходят на новый уровень и объявляют о двух стадионных сольных концертах. 16 ноября лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» выступят в петербургском «Юбилейном», а 21 ноября — в московском Adrenaline Stadium.
Подписываемся под словами представителей коллектива: живые выступления Shortparis выходят за рамки простого концерта и тяготеют к перформативным практикам современного искусства. На заре своей деятельности музыканты отыгрывали сеты в «Продуктах 24», темных андеграундных клубах, плавно перекочевав на площадки побольше — и даже продуктовые рынки. Билеты и подробности о первых стадионных выступлениях можно посмотреть на сайте группы.
Николай Комягин
Я чувствую себя собой в моменты работы. Если разбивать ее на этапы — в процессе сочинения. Для меня первостепеннее репетиции, моменты конструирования музыки или, например, съемки видеоклипа, постановки концерта, нежели сам концерт. Его действие слишком энергозатратно, и параллельно я контролирую, как все происходит, — просто мозги плавятся, бывает, что это уже какой-то труд без удовольствия. И, хотя я тоже очень люблю полежать на диване, я давно брежу вот этим всепоглощающим трудом.
И я очень остро переживаю любые отказы ребят — когда они говорят, мол, у меня есть личная жизнь, дела, я и так многим жертвую. Да, я это понимаю. Но мне каждый раз мало. Я параллельно понимаю, что я сам-то не вкладываюсь. На данный момент жизни я пытаюсь себя еще больше накрутить, и сама жизнь к этому вынуждает. Я понимаю, что человеческое счастье эфемерно, я хочу создать систему колоссального, титанического труда с нашей стороны, направленного на результат. Хочется выдавать как можно больше хорошего продукта.
Напомним, ранее Shortparis стали гостями передачи «Ещенепознер», которую запустил автор проекта «Открытая библиотека» Николай Солодников. Также короткометражка петербургского режиссера Олеси Яковлевой «Сложноподчиненное» с вокалистом Shortparis Николаем Комягиным в главной роли попала в программу Cinйfondation Каннского кинофестиваля. А еще посмотрите клип одной из самых самобытных петербургских групп на песню «Страшно» — отсылка одновременно к теракту в Беслане, массовому убийству в Керчи и подростковым протестам.
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