Из интервью для «Собака.ru»:

Я чувствую себя собой в моменты работы. Если разбивать ее на этапы — в процессе сочинения. Для меня первостепеннее репетиции, моменты конструирования музыки или, например, съемки видеоклипа, постановки концерта, нежели сам концерт. Его действие слишком энергозатратно, и параллельно я контролирую, как все происходит, — просто мозги плавятся, бывает, что это уже какой-то труд без удовольствия. И, хотя я тоже очень люблю полежать на диване, я давно брежу вот этим всепоглощающим трудом.

И я очень остро переживаю любые отказы ребят — когда они говорят, мол, у меня есть личная жизнь, дела, я и так многим жертвую. Да, я это понимаю. Но мне каждый раз мало. Я параллельно понимаю, что я сам-то не вкладываюсь. На данный момент жизни я пытаюсь себя еще больше накрутить, и сама жизнь к этому вынуждает. Я понимаю, что человеческое счастье эфемерно, я хочу создать систему колоссального, титанического труда с нашей стороны, направленного на результат. Хочется выдавать как можно больше хорошего продукта.