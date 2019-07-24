Гитарист группы «Кино» и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Юрий Каспарян создал симфоническое переложение песни рок-группы Metallica Enter Sandman — с одноименного альбома 1991 года. Запись стала ответом на песню «Группа крови», которую участники Metallica спели на русском языке во время московского концерта в «Лужниках». «Москва, спасибо! Наш ответ Metallica!» — подписали видео участники оркестра «Симфоническое Кино».

Напомним, 21 июля американская рок-группа Metallica в рамках своего мирового турне WorldWired дала выступление на московском стадионе «Лужники». В середине программы басист Роберт Трухильо и гитарист Кирк Хэмметт дуэтом исполнили русскоязычный кавер на песню группы «Кино» «Группа крови». Посмотрите, как вместе с Metallica весь стадион исполняет легендарную песню Виктора Цоя.

По завершении выступления в Instagram-аккаунте концертного агенства Sav Entertainment появилась «шпаргалка», которая помогла музыкантам Metallica в исполнении кавера на песню «Группа крови». В комментариях фанаты группы удивились, «как он по этой белиберде так складно спел». «Теперь я знаю, как можно петь песни на любом языке. Главное правильную транслитерацию сделать», — прокомментировали публикацию подписчики.

В феврале петербургское музыкальное издательство Maschina Records выпустило переиздание шестого студийного альбома советской рок-группы «Кино» «Группа Крови». Оригинальная версия была записана и представлена в 1988 году. Теперь пластинка выходит с обновленным звучанием и 60 архивными фотографиями, а в оформлении обложки — оригинальный коллаж.