Участники фрик-мем-панк-рейв-группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская запустили новый танцевальный челлендж #IMOK — по мотивам одноименного сингла коллектива. В рамках вызова вновь, как и во времена Skibidi, нужно повторить все движения — проверьте, сможете ли вы!

Участникам нового челленджа Little Big не нужно совершать множество телодвижений Для выполнения задания достаточно оставаться на месте и быстро повторять руками действия за музыкантами — чокнуться пивными кружками, открыть бутылку, чихнуть, выпить, посмеяться, постучать зубами и похрустеть воображаемыми чипсами. Главное условие — выложить видео в любую их социальных сетей под хештегом #IMOK.

Основой для челленджа #IMOK стал одноименный сингл группы I’m OK, презентованный 14 июня. Сюжет разворачивается вокруг вечера в питейном заведении — высокоградусные напитки, закуски, караоке и убеждение самого себя словами «я не алкоголик». Не обошлось и без отголосков Skibidi — засемплированные чихания, удары посуды о стол, хруст чипсов и смех.

Напомним, в мае клип петербургского треш-поп коллектива Little Big на трек Skibidi обогнал по количеству просмотров самое популярное музыкальное видео своих коллег из ЮАР Die Antwoord — Baby's on Fire (теперь бесконечный спор о схожести групп можно смело закрывать!) Трек Skibidi был презентован на второй части альбома «Antipositive, Pt. 2» в октябре прошлого года. Позже фрик-мем-панк-рейв-группа выпустила альбом ремиксов на трек Skibidi — там есть и романтическая версия песни, на которую позже также выпустили видеоработу с драконами и намеками на ретровейв. Теперь мелодия звучит иначе, но под этот трек все так же тянет танцевать!