В Петербурге стартует фестиваль «Скрипка на Невском». Весь июль каждую субботу на площади Искусств будут давать уличные концерты скрипичной музыки — от миниатюр до произведений Вольфганга Амадея Моцарта.

Фестиваль организован Центром поддержки культурных инициатив «Культура рядом». Петербургские музыканты, в числе которых участники Северо-Западного оркестра, будут исполнять произведения для скрипки различных авторов, стилей и эпох — от скрипичных миниатюр до мелодий венских вальсов.

В эту субботу, 6 июля, на площади Искусств музыканты исполнят произведения Моцарта, а также посвящения его творчеству. 13 июля программа будет посвящена танцам со скрипкой, а 20 июля — скрипичным миниатюрам. Завершением фестиваля станет программа «Путешествие со скрипкой», которая состоится 27 июля.

Фестиваль «Скрипка на Невском» пройдет с 6 по 27 июля на площади Искусств, вход свободный.