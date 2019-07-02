Zventa Sventana, Zdob si Zdub и Пелагея выступят на фестивале «Петербург live» на Дворцовой
13 июля на Дворцовой площади состоится ежегодный музыкальный фестиваль «Петербург live». Хэдлайнерами в этом году станут певица Zventa Sventana, молдавский коллектив Zdob si Zdub и Пелагея.
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Фото: Тина Кузнецова
Темой фестиваля «Петербург live»-2019 стала фолк-музыка. Свои живые выступления дадут участники российской этно-экстрим группы «Ива Нова», молдавская рок-группа Zdob si Zdub, Тина Кузнецова и проект Zventa Sventana, заслуженная артистка России Марина Капуро и фолк-рокеры «После 11». Хэдлайнером вечера станет певица Пелагея.
Фестиваль «Петербург live» пройдет 13 июля на Дворцовой площади. Начало в 18:00, вход свободный.
Напомним, в 2017 году темой фестиваля «Петербург live» стало творчество Виктора Цоя — мероприятие было приурочено к 55-летию культового музыканта. В марте 2019 года музыкант Иван Дорн презентовал совместную композицию с певицей Тиной Кузнецовой, вокалисткой проекта Zventa Sventana. Песня стала заглавной на новом альбоме коллектива с одноименным названием — «Мужа дома нету». Позже дуэт предстаивл клип на композицию. В ролике Тина Кузнецова гонится за совсем отбившимся от рук Дорном, который уже немного «подшофе». Музыкант ускользает в танце и скрывается между соснами и березами.
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