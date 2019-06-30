Грузинская звезда джаза Нино Катамадзе отказалась выступать в России

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе объявила, что больше не будет выступать в России в знак поддержки митингующих в Тбилиси. Свою позицию артистка прокомментировала на странице в Facebook 30 июня.

Свой пост она адресовала протестующим землякам: «Я всегда говорила, и в том числе в России, что Россия – оккупант, – написала Нино Катамадзе. – Одно дело – это мой гастрольный график, а второе – мое внутреннее ощущение».

Певица искренне жалеет, что ее не было вместе с участниками протестов, которые с 20 июня ежедневно собираются у здания грузинского парламента. Нино Катамадзе поделилась, что 22 июня, когда она выступала в Москве на фестивале "Усадьба Jazz", был самым тяжелым днем в ее жизни.

«Моя музыка принадлежит только людям, независимо от национальности, расы, религии и сексуальной ориентации! – подчеркнула певица. – Этим постом я хочу выразить свой протест прежде всего властям и присоединиться к требованию, чтобы Гахария (глава МВД Грузии Георгий Гахария — прим. ред.) ушел в отставку!».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить граждан из России в Грузию.