YouTube и Universal запустили проект по обновлению качества популярных клипов 80–00-х годов

Видеохостинг YouTube совместно с Universal Music Group запустили проект по обновлению качества популярных клипов, выпущенных в период с 1980-х до начала 2010-х годов. Ремастеринг роликов позволит смотреть видео в HD-качестве с разрешением 1080р.

Так, в обновленном качестве можно посмотреть клип Beastie Boys на трек Sabotage 1994 года, песню группы Kiss Forever 1993 года, композицию Билли Айдола White Wedding Pt 1 1982 года, зажигательный хит Гвен Стефани Hollaback Girl 2005 года и другие ролики, уже ставшие знаковыми. Всего в хорошем разрешении доступны 100 клипов — сообщается, что ролики в улучшенном качестве будут выходить каждую неделю. Всего до конца 2020 года ремастерингу подвергнут примерно тысячу клипов.

Обновленные ролики сохранят старый URL-адрес — фанаты даже не заметят «подмены». «Качество действительно потрясающее! Наша цель — сделать так, чтобы музыкальные клипы, ставшие настоящим произведением искусства, соответствовали высоким стандартам качества, достойного художника и меломана», — поделился глава отдела по связям с лейблами на YouTube Стивен Брайан.