Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов

Сегодня, 16 июня, в возрасте 53 лет скончался барабанщик группы «Машина времени» Сергей Остроумов — об этом в Facebook сообщил лидер коллектива Андрей Макаревич. «Сегодня рано утром Сергея не стало. Всю ночь врачи бились за его жизнь, но вытащить не смогли», — говорится в официальном сообществе музыкантов в «ВКонтакте».

С 2004 года музыкант выступал в качестве постоянного сессионного перкуссиониста «Машины времени», участвовал в отечественных и зарубежных фестивалях, в том числе Jazz Ost West в Нюрнберге и North Sea в Гааге.

В 1992-1996 музыкант жил в Голландии, вернувшись в Россию, он стал одним из самых востребованных барабанщиков Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, он сотрудничал с Александром Ростоцким, Сергеем Манукяном, Найком Борзовым, Гарри Бартом и Равви Колтрейном, а в 2001 году вошел в состав «Оркестра Креольского Танго».