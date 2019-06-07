Из интервью для «Собака.ru»:

Я не придерживался задачи подчеркнуть русскость с помощью одежды. Но примечательно, что многое из моих вещей произведено и представлено в нашей стране. Признаюсь честно, что какие-то зарубежные меха или платки мне было бы тяжело достать. Все, что у меня есть, — это свое. Что касается ностальгии, то скажу так: проще пойти назад, чем идти вперед. В клипах нужен действительно художественный взгляд, представление о том, что может сыграть в данной обстановке, и у нас получается реализовать все составляющие для цельной картинки.

Скажем так, я нигде этому (речь идет о русской песенной традиции, — прим. ред.) не учился. Отчасти благодаря моей огромной семье, где раз на раз да и проскальзывает какое-то словцо или оборот, передавшиеся от наших дедов и прадедов, которые хранятся нами и никуда не деваются, живут. Здорово ими владеть и правильно включать в тексты, что порой бывает очень точно и придает какую-то философскую образность. Мне нравится использовать русскую народную простую форму изложения мысли, что я и применяю в своих песнях.