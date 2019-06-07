«Позитив вайбрэйшен джаз»: Антоха МС презентовал новый альбом «Про меня»
Человек-труба, амбассадор позитивного отношения ко всему на свете, работяга и музыкант, который сочетает русскую песенную традицию с хип-хопом, Антоха МС презентовал новый альбом «Про меня». Пластинка насчитывает 10 солнечных и непосредственных треков в узнаваемом стиле исполнителя, в котором даже гимн безденежью звучит позитивно. «Позитив вайбрэйшен джаз», Антоха в деле!
Перед презентацией новой пластинки, ставшей пятой по счету, Антоха МС сказал, что на грядущем релизе нет «ничего особенного» — и в этом весь Антоха. Музыкант продолжает быть «своим в доску», простым и понятным и на студийнике «Про меня». В 10 композициях он повествует о домашнем быте, наставляет «не впадать в тоску, братец», если «бабки на исходе», размышляет о выборах в глобальном и локальном планах (например, «Вкусвилл» или «Пятерочка»?) и неустанно напоминает, что «жизнь моя приземленная, счастье дня от труда» и «в мире большом ценится тот, кто при своем деле».
В качестве промо к альбому в конце апреля Антоха МС презентован клип на песню «Бабки». В ролике музыкант отправился на рыбалку в кузове грузовика, где в роли режиссера и оператора выступил Петр Тимофеев. «Щепетильная тема всех времен и народов» стала одной из заглавных на пятом студийнике «Про меня», выпущенном сегодня. «Ловите новый альбом! И пусть ваши сердца наполняются любовью и добротой. Спасибо вам большое! Бом-бом, тирли-триди-Боом», — подписал релиз музыкант. Послушно повинуемся и наполняемся!
Антоха МС
Я не придерживался задачи подчеркнуть русскость с помощью одежды. Но примечательно, что многое из моих вещей произведено и представлено в нашей стране. Признаюсь честно, что какие-то зарубежные меха или платки мне было бы тяжело достать. Все, что у меня есть, — это свое. Что касается ностальгии, то скажу так: проще пойти назад, чем идти вперед. В клипах нужен действительно художественный взгляд, представление о том, что может сыграть в данной обстановке, и у нас получается реализовать все составляющие для цельной картинки.
Скажем так, я нигде этому (речь идет о русской песенной традиции, — прим. ред.) не учился. Отчасти благодаря моей огромной семье, где раз на раз да и проскальзывает какое-то словцо или оборот, передавшиеся от наших дедов и прадедов, которые хранятся нами и никуда не деваются, живут. Здорово ими владеть и правильно включать в тексты, что порой бывает очень точно и придает какую-то философскую образность. Мне нравится использовать русскую народную простую форму изложения мысли, что я и применяю в своих песнях.
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