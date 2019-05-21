Группа «Кирпичи» презентовала неформальный гимн Петербурга «Питер, покажи язык!»

«Русские Beastie Boys», петербургский хип-хоп коллектив «Кирпичи» записал неформальный гимн Петербурга «Питер, покажи язык!». По мнению музыкантов, умение достойно и с иронией противостоять обстоятельствам — одна из важнейших составляющих специфического петербургского менталитета. Рассказывая историю города, герои гимна показывают язык любым предрассудкам — противостоянию двух столиц, плохой погоде и даже пробкам.

Двухминутное видео на песню «Питер, покажи язык!» смонтировано в технике разделенного экрана и представляет собой микс из петербургских культурных клише, современных городских образов и разного рода «языковых моментов» — так, язык на камеру показывают не меньше 25 раз не только горожане, но и знаменитые петербуржцы Михаил Боярский, Александр Друзь и Татьяна Буланова. В ролике также сняли юные «хулиганы» из петербургского Упсала-цирка.

«Петру никто не верил, ему было все равно — в Европу топором прорубил окно. Был он упрямый веселый мужик — в окно всему миру показал язык», — рассказывают «Кирпичи» в новом неформальном гимне Петербурга. «Мы ж петербуржцы, а значит — люди все-таки интеллигентные. Поэтому там, где другой покажет средний палец, мы показываем язык. Добрый и интеллигентный русский язык», — рассказывает лидер коллектива Вася Васин.