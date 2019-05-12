Бьорк презентовала клип на песню Tabula Rasa с альбома Utopia

Исландская певица, актриса, музыкант, композитор и автор песен Бьорк презентовала клип на песню Tabula Rasa. Трек вошел в девятый студийный альбом исполнительницы Utopia, вышедший в ноябре 2017 года. В видео Бьорк парит в невесомости, а ее лицо непрерывно меняет форму, каждая из которых отсылает к мыслям о иных расах, неизвестных человеку. Посмотрите, как выглядела бы «Форма воды» на другой планете!

Режиссером новой сюрреалистической работы выступил немецкий дизайнер и художник Тобиас Греммлер, известный использованием визуальных метаморфоз и абстракций в своем творчестве. «Создавая видео, я глубоко проникся музыкой и лирикой Tabula Rasa. Визуальная трансформация Бьерк в цветы, напоминающие фавнов, и горные ландшафты олицетворяют утопическую концепцию гармоничного сосуществования природы и человека, основанную на эмпатии», — отметил Греммлер в описании к видео.

Помимо воплощения визуальных концепций, Тобиас Греммлер также занимается музыкой. Он отмечает, что эти два, на первый взгляд, разных процесса пересекаются друг с другом. «В начале 90-х я создал музыку для нескольких театральных постановок. Методы написания музыки очень похожи на те, которые я использую для создания визуальных произведений. Обе эти сферы включают аспекты ритма и повторений, контраста и вариативности. Между этими дисциплинами существует неотъемлемая согласованность, которую я пытаюсь выразить. И посредством этого выражения границы между двумя видами искусства начинают растворяться. На самом деле, меня гораздо сильнее интересует процесс растворения, нежели объединения этих дисциплин», — объяснял Греммлер в одном из своих интервью.

Напомним, исландская певица Бьорк выпустила девятый студийный альбом «Utopia», спродюсированный испанским авангардистом Arca. Всего в него вошли 14 треков. По словам певицы, это ее «тиндер-альбом», который она посвятила влюбленности и романтическим отношениям. Ранее Бьорк выпустила новое видео на песню Blissing Me. Она также опубликовала пост в Facebook, в котором рассказала о том, что подверглась сексуальным домогательствам со стороны одного из режиссеров из Дании. По ее словам, когда она попала в кино, то была удивлена тем, что в этой сфере считается абсолютно нормальным сексуальные домогательства режиссера к актрисам на съемочной площадке.