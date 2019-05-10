Дебютному одноименному альбому певицы Земфиры исполнилось 20 лет

«Вороны-москвички меня разбудили. Промокшие спички надежду убили». Сегодня исполняется 20 лет с момента выпуска дебютного альбома певицы «Земфиры». Фан-клуб подготовил онлайн и офлайн-инсталляции. Совместно со стриминговым сервисом «Яндекс. Музыка» они запустили «Комнату Земфиры» — полную отсылок к песням «Аривидерчи», «Маечка» и другим уже поистине хитам исполнительницы. Проверьте, насколько хорошо вы помните те самые «Привет, ромашки!»

Интерактивный проект «Комната Земфиры» — это трибьют дебютному одноименному альбому певицы. В нем можно найти артефакты, отсылающие к композициям с пластинки — вороны-москвички, каркающие на балконе, кассетный плеер, молодежный журнал «ОМ», который Земфира покупала с его первого номера, вышедшего в октябре 1995 года, а позже увековечила в песне «Румба» строчками «и с снегом, с желанием, в тумбочке «ОМ», румба, румба, румба голяком сплошняком». Помимо интерактивной Комнаты, в центре Москвы, на улице Льва Толстого, 16 установили арт-объект, в основе которого — фотозона в виде обложки легендарной пластинки, с ожившими цветами и стулом, который был изображен на коллекционном издании диска. Инсталляция открыта для всех желающих с 10 по 13 мая.

Фото: скриншоты "Комнаты Земфиры"







10 мая 1999 года увидел свет первый студийный альбом группы «Zемфира» «Земфира», состоящий из 14 композиций — практически все песни после выхода альбома попали в ротацию на радиостанции страны. С альбома официально было выпущено семь синглов — «Ракеты», «СПИД», «Ариведерчи», «Синоптик», «Почему», «Ромашки» и «Снег». На песни «Почему» и «Ариведерчи» были выпущены музыкальные видео. Первые слова Земфиры о дебютной пластинке были скептические. «Это первый блин, который, конечно, комом. Ошибки там есть, но молодости все простительно. Про аранжировку вообще говорить сейчас смешно — ее как таковой на первом альбоме нет. Потому что очень мало времени было на запись, и потому что я не поняла, куда я полезла. На второй пластинке все будет хорошо. На самом деле я считаю, что материал нормальный, пластинка законченная, все спето, слова понятны, и слава Богу», — рассказала певица журналу Fuzz незадолго до презентации альбома.

Сейчас песни с дебютного альбома «Земфира» разобраны на цитаты и стали неотъемлемой частью культурного кода не только фанатов певицы, но и рядовых слушателей, даже наткнувшихся на записи единожды — от 15 и старше слушают ее «Привет, ромашки», грустят под «Аривидерчи» и рефлексируют под «-140». Еще тогда пластинка вызвала положительные реакции музыкальных критиков и коллег по сцене — редактор журнала «ОМ» Андрей Бухарин окрестил группу «талантом безусловной силы». «Он не плохой, он просто немножко такой, мудаковатый. Тут нужно понимать, что я изначально относилась настороженно к, скажем так, положительной реакции, что может быть странным, да? Хотя на самом деле это очень даже естественно. Потому что когда человека вдруг резко все начинают хвалить, это вызывает вполне естественное подозрение. И меня вот это всё лето 99 года раздражало. Потому что был какой-то дикий ажиотаж, все что-то носились. Я помню, что я ездила в этих автобусах, в обычных рейсовых автобусах, не знаю, в это своё Солнцево, и стояли люди в плеерах и слушали через одного эту кассету, а я еду и думаю: «Вам что, больше нечего слушать?..» Меня немножко все это… настораживало», — продолжала отзываться о дебютнике по прошествию времени Земфира.