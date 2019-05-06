В Петербурге появилось новое концертное пространство — в историческом здании бывшего Екатерининского общественного собрания на набережной канала Грибоедова, 88-90 открылся Камерный зал. Перестройкой помещений, в которых в разные годы располагались театр оперы, драмы и балета, студия «Белгоскино» и старейшее проектно-конструкторское предприятие отечественного морского судостроения «Балтсудпроект», занялся ГБУК «Петербург-Концерт».

Здание Екатерининского общественного собрания было построено в 1905-1907 годах на месте каменного двухэтажного особняка Первого Общественного собрания — своеобразного «закрытого клуба» для проведения досуга. На рубеже веков история Екатерининского общественного собрания была неразрывно связана с именами Сергея Дягилева, Анны Павловой, Александра Кугеля, Зинаиды Холмской, Николая Евреинова, Самуила Самосуда и других известных представителей русской культуры. «Так сложилось, что музам пришлось на долгие годы покинуть стены Екатерининского собрания, но в Ночь музеев дом вновь наполнится музыкой, поэзией и театрализованным действом», — отмечают в пресс-службе «Петербург-Концерта».

Открытие Камерного зала в Екатерининском собрании стартует вместе с масштабным городским мероприятием «Ночь музеев» — 18 мая в обновленные интерьеры попасть можно будет по единому билету. Концерты в зале планируется сделать бесплатными. Так, первый пройдет 26 мая и будет посвящен Дню города — симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Сергея Стадлера исполнит избранные скрипичные сочинения русских композиторов. Полный список мероприятий можно посмотреть здесь.

Напомним, уже совсем скоро в Петербурге стартует XIV Международный фестиваль «Музыкальная коллекция». В Большом и Малом залах Петербургской филармонии концерты дадут известные мировые коллективы, дирижеры и солисты. В их числе — Заслуженный коллектив России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской государственной филармонии, Академический симфонический оркестр, легендарный вокальный ансамбль The King’s Singers, который выступит в рамках мирового турне, посвященного пятидесятилетию коллектива. А еще в июне Бочелли, Гарифуллина и «Би-2» выступят на Дворцовой в рамках Петербургского международного экономического форума — абсолютно бесплатно!