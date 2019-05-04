Послушайте сборник ремиксов на песню «Жимолость» Мумий Тролля и петербургской группы Kito Jempere

Мумий Тролль представил сборник ремиксов на песню «Жимолость», выпущенный рекорд-лейблом группы Kito Jempere . Кирилл Сергеев , петербургский электронный музыкант и диджей, не первый раз сотрудничает с Ильей Лагутенко. Всего в релизе шесть треков от электронных продюсеров из разных стран и городов — от Владивостока и Санкт-Петербурга до Греции, Нидерландов, США и Бельгии.

«Помню, как на концерте группы Мумий Тролль в Санкт-Петербургском СКК в 1997 или 1998 году твердо уверил себя, что когда-нибудь наступят времена, когда я смогу что-то сделать вместе с группой. Мумий Тролль тогда турили «Икру», а я еще учился в школе. Прошло время и мечты сбылись, идея о совместной какой-то работе у нас с Ильей витала в воздухе уже несколько лет, были разные идеи, высылались паки, но с «Жимолостью» сложилось, как и должно быть: идея ремикса пришла сразу. Накидав ее, я рванул к нам на D Gray Studio и мы с Матвеем Авериным (бас-гитара Kito Jempere Band) и Настей Кушнаровой и Элиной Духовной (вокалы Kito Jempere Band) за вроде как 6 часов (+ пост-продакшн) сделали нашу версию. С нее и зародилась идея сделать сборник.

Три трека для сборника нашел я. Хотелось европейский Хаус ремикс, но обязательно классный, поэтому я попросил сделать его Nachtbraker из Амстердама — он справился всего за день. Мою любимую версию и любимую версию моего сына, который говорит: «Папа поставь, где твой друг Федя поет РАЗ, ДВА, РАЗ, ДВА», — сделал Федя Бумер (KTO DJ?). В сборнике так же три ремикса, которые прислали сами Мумий Тролль и «друзья» с их стороны, так сказать: там Бельгия, США и Греция. Дизайн делал Дима Ширяев и у нас долгоиграющие планы на эти рисунки», — рассказал Кирилл Сергеев «Собака.ru».

Полный список платформ, на которых можно послушать и купить сборник, здесь.

Ранее специально для «Собака.ru» создатель Telegram-канала «Постмузыка» Антон Абалихин написал колонку о том, почему первое название «Мумий Тролля» «Шок» идеально описывает влияние команды на отечественную музыкальную индустрию по сей день.