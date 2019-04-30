Петербург признан одним из самых джазовых городов России. Рейтинг городов составлялся аналитиками в преддверии Международного дня джаза, который отмечается по инициативе ЮНЕСКО с 2012 года — 30 апреля.

Самым джазовым местом России признан полуостров Крым — туристов привлекают фестивали джаза, которые проводятся в Ялте и Коктебеле. Вторую строчку рейтинга занимает Московская области — в Подмосковье джазовые события проходят с Архангельском и Ленинских Горках (фестиваль Игоря Бутмана «Джазовые сезоны»). Санкт-Петербург замыкает тройку лидеров — в городе каждое лето проходит фестиваль «ПетроДжаз», крупнейший международный джаз-фестиваль Санкт-Петербурга, который проходит в городе под под открытым небом с 2003 года и ежегодно собирает любителей жанра со всех уголков страны.

В топ-5 рейтинга городов с самыми интересными джазовыми фестивалями таке вошли Казань и Воронеж — там проходят фестивали «Усадьба Jazz».

Напомним, фестиваль «Усадьба Jazz» в Петербурге пройдет 13 июля 2019 года в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове. В этом году опен-эйр состоится уже восьмой раз. Музыкальная программа развернется на трех сцена. Посетители ждет маркет с продукцией лучших петербургских дизайнеров, фуд-корт с блюдами на любой вкус и квесты. Для юных гостей предусмотрена детская площадка.

Участниками прошлых лет становили джазовые классики Maceo Parker, Yuseef Lateef и Branford Marsalis, российские музыканты — Аквариум, Игорь Бутман, Аукцыон, Сергей Мазаев, Мгзавреби, а также обладательница «Грэмми» Джосс Стоун.