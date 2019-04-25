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Посмотрите первый за долгое время клип Мадонны Medellín

Мадонна выпустила первый клип за долгое время. Ролик снят на песню Medellín, и участие в нем принял 25-летний колумбийский рэпер Малума. За постановку кадров отвечал давний друг Мадонны Стивен Кляйн. 

Ранее «Собака.ru» рассказывала, что не так стилем Мадонны. Модный революционер 80-х (вареные джинсы и бюстье-конусы) и трендсеттер 90-х (мини-юбки кислотных цветов и колготки в сетку) — сегодня вместо вау-эффекта поп-королева вызывает всплеск мемов в соцсетях и непечатные эпитеты в СМИ. 


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