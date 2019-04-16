Мальбэк и Сюзанна, АукцЫон, Ах Астахова и Сурганова и оркестр выступят на крышах Петербурга

На крыше Roof Place на Кожевенной линии 26 мая стартует ROOF FEST. Сегодня фестиваль объявляет вторую волну музыкантов. В их числе Вячеслав Бутусов, Дима Билан, IOWA, Танцы Минус, KREC, Нервы, Мальбэк и Сюзанна, Ева Польна, Сурганова и оркестр, Tequilajazzz, Ах Астахова и Свидание. На этом списке организаторы останавливаться не планируют: всего они собираются провести 30 концертов самых разных музыкантов.

На фестивале будут работать фуд-корт, бары и, на случай непогоды, крытые зоны. Билеты на ROOF FEST можно купить здесь.

Напомним, что 31 мая на юге Васильевского острова открылась новая концертная площадка Roof Place. Новое пространство создано организаторами «Классики в темноте» и Roof Music Fest на крыше бывшей кожевенной фабрики (здесь в свое время существовало культурное пространство DOT). Они обещают концерты, кинопоказы, вечеринки, лекции, также на площадке заработает pop-up кафе «Укроп».