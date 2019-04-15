Мадонна анонсировала выход нового альбома Madame X и опубликовала тизер песни, которая в него войдет. Дата премьеры альбома пока неизвестна.

«Я решила назвать альбом «Мадам Икс» — это секретный агент, который путешествует по миру, меняет обличья, борется за свободу, приносит свет во тьму. Мадам Икс — танцовщица, профессор, глава государства, домохозяйка, наездница, заключенная, студент, мать, дитя, учительница, монашка, певица, святая, шлюха и шпион» — рассказывает Мадонна.