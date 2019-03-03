В Мариинском театре стартовал ежегодный фестиваль «Поющая масленица»

Сегодня, 3 марта, в Мариинском театре в Петербурге стартовал IV Международный ежегодный фестиваль «Поющая масленица». Всю неделю на сцене театра дадут свои выступления хоровые коллективы Петербурга, Хельсинки и Токио. Он также традиционно представит множество детско-юношеских коллективов города.

В камерных залах Мариинского-2 пройдет уже ставший традиционным марафон a capella при участии шести хоровых коллективов. Свой концерт даст Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербурга «Детская киномузыка». Ученики Хорового училища имени Михаила Глинки представят петербуржцам оперетту-феерию «Городок в табакерке» в постановке Сергея Баневича.

В понедельник, 4 февраля, в Концертном зале Мариинского театра выступит хор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Во вторник, 5 февраля, финский хор мальчиков «Канторес Минорес» и хор мальчиков Хорового училища имени М.И. Глинки представят свои учебно-музыкальные репертуары. 7 марта прозвучат симфонии № 8 и № 9 Людвига ван Бетховена. 8 и 9 марта будет исполнена опера Икумы Дана «Юдзуру» на сюжет японской легенды «Журавлиные крылья». Также 8 марта, вечером, прозвучит сочинение Франсиса Пуленко Gloria. 9 марта петербуржцы смогут услышать оперную постановку «Соловей» Игоря Стравинского. 10 марта итоги фестиваля подведут весенней сказкой Николая Римского-Корсакова «Снегурочка», а также выступлением пермского молодежного хорового коллектива «Млада».

В день открытия на сцене Мариинского театра 500 человек в возрасте от 6 до 18 лет исполнили сценическую кантату Карла Орфа «Кармина Бурана». Вокалисты разместились не только на сцене, но и в зрительном зале Мариинского-2, что создало уникальное звучание.