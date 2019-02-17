Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук выступит в Мариинском театре

Лидер музыкальной группы «ДДТ» Юрий Шевчук рассказал о ближайшем концерте, который он планирует дать в Петербурге. Музыкант даст благотворительный концерт в Мариинском театре, все вырученные средства от которого направят на лечение онкобольных.

«У меня будет в Питере благотворительный концерт для фонда AdVita: мы с Лешей (гитаристом Алексеем Федичевым — прим. ред.) и Темой (барабанщиком Артем Мамай — прим. ред.) сыграем акустику на новой сцене Мариинского театра», — рассказал Шевчук «Фонтанке». Выступление планируется на 6 апреля, но на сайте самого Мариинского театра подтвержденной информации о мероприятии пока что нет.

Напомним, в марте прошлого года группа «ДДТ» выпустила клип на песню «Когда ты была здесь». Юрий Шевчук посвятил его своей жене Эльмире Бикбовой, умершей от рака в возрасте 24 лет. В клипе присутствуют виды Петербурга и кадры из больничной палаты. В интервью, которое Шевчук дал Юрию Дудю, музыкант рассказал, что долго вообще не мог говорить о супруге. Даже сейчас ему тяжело о ней вспоминать. Шевчук поделился, что по-настоящему был влюблен в Бикбову и старался как-то помочь избраннице в болезни. В июне коллектив презентовал юбилейную, 20-ую пластинку «Галя ходи» — путеводитель по разным музыкальным стилям.