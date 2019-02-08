На «Евровидение» от России отправят Сергея Лазарева
Сергей Лазарев представит России на «Евровидение-2019», сообщил представитель ВГТРК — официального вещателя конкурса.
Лазарев уже представлял Россию на «Евровидении-2016». Он занял третье место, победив при этом по результатам зрительского голосования
В этом году конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. «Евровидение-2018» проходило в Лиссабоне, на нем победила представительница Израиля — певица Netta.
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