На «Евровидение» от России отправят Сергея Лазарева

Сергей Лазарев представит России на «Евровидение-2019», сообщил представитель ВГТРК — официального вещателя конкурса.

Лазарев уже представлял Россию на «Евровидении-2016». Он занял третье место, победив при этом по результатам зрительского голосования

В этом году конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. «Евровидение-2018» проходило в Лиссабоне, на нем победила представительница Израиля — певица Netta.