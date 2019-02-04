Стало известно, где и когда похоронят Децла

Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким, известным как Децл, состоится 6 февраля в Центральной клинической больнице управделами президента России. Об этом рассказала мать музыканта.

В тот же день на Пятницком кладбище в Москве состоятся похороны. Напомним, Децл умер в ночь с 2 на 3 февраля после выступления в Ижевске. По предварительным данным, причина смерти — остановка сердца. Ему было 35 лет.

Дебютный альбом Децла «Кто? ты» вышел в 2000 году и вошел в число самых продаваемых альбомов в России, с тиражом более миллиона экземпляров. Свой дебютный трек «Пятница» рэпер записал с помощью отца, музыкального продюсера Александра Толмацкого, который продюсировал Децла в дальнейшем.

В ноябре прошлого года на «Собака.ru» состоялась премьера альбома Децла «Неважно, кто там у руля!», ставшего последним.