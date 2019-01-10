Дима Билан предложил ввести музыкальную цензуру

Дима Билан предложил создать специальную госструктуру, которая будет вести надзор на всем, что происходит на эстраде. Певец убежден, что сейчас в западной музыке «происходит какой-то хаос» и не хочет, чтобы это негативно сказывалось на России.

«Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный трэш и вседозволенность, то быть может и стоит ввести некие рамки. Должны быть структуры, которые будут просеивать все это. Хотя я открыт миру, но то, что сейчас происходит — перебор», — сказал Билан журналистам во время фестиваля в Абу-Даби.

На это предложение отреагировал депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Он заявил, что инициатива Билана подталкивает к воспоминаниям про советские худсоветы, которые «загубили сотни песен», не допустив их до слушателя.

В Министерстве культуры также не воодушевились словами Билана, а вот депутат от «Единой России» Николай Земцов поддержал музыканта. «Я всесторонне поддерживаю его инициативу, готов включиться в эту работу на уровне парламента, если он хочет что-нибудь запретить из того, что воспроизводят его коллеги, давайте, мы ему в этом поможем», — заявил Земцов.

В начале декабря о необходимости возвращения художественных советов и официальной цензуры заявил актер Михаил Боярский.