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«ВКонтакте» назвала самые популярные треки 2018 года

VK Music подвела итоги 2018 года и составила рейтинг самых прослушиваемых песен. В лидерах оказался трек Panda E от CYGO.

Вот как выглядит топ-30 треков от «ВКонтакте». 

  1. Panda E — CYGO
  2. Медуза — MATRANG
  3. Минимал — Элджей
  4. Пустите меня на танцпол — HammAli & Navai
  5. Novella — IVAN VALEEV
  6. rockstar — Post Malone
  7. Медина — Jah Khalib
  8. Ноты — HammAli & Navai
  9. Под фонарём — RASA
  10. Запах моей женщины — Адлер Коцба, Timran
  11. Мокрые кроссы — Тима Белорусских
  12. 360° — Элджей
  13. Гучи — Тимати feat. Егор Крид
  14. Я хочу — Grivina
  15. Миллион алых роз — Егор Крид
  16. Дым — Леша Свик
  17. Малиновый свет — Леша Свик
  18. ДНК — Джиган & Артем Качер
  19. Моряк — Feduk
  20. Розовое вино — Элджей & Feduk
  21. Каждый раз — Монеточка
  22. Drunk Groove — MARUV & BOOSIN
  23. Воу-воу палехчэ — Jah Khalib
  24. Половина — Ka-Re
  25. Rastafari — Santiz
  26. Цвет настроения черный — Егор Крид feat. Филипп Киркоров
  27. Captain — Miyagi
  28. Я люблю тебя — Rauf & Faik
  29. Между Телами — Montesuma&Manula
  30. Плакала — KAZKA

По данным аналитиков, в целом все пользователи соцсети потратили на прослушивание песен 74 тысячи лет. Больше всего треков прослушали в Москве, Петербурге и Новосибирске.

Ранее медиахолдинг Universal Music Group назвал самую популярную песню ХХ века. Композиция на данный момент набрала более 1,6 млрд прослушиваний в стриминговых онлайн-сервисах. 


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