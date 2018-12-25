«ВКонтакте» назвала самые популярные треки 2018 года

VK Music подвела итоги 2018 года и составила рейтинг самых прослушиваемых песен. В лидерах оказался трек Panda E от CYGO.

Вот как выглядит топ-30 треков от «ВКонтакте».

Panda E — CYGO Медуза — MATRANG Минимал — Элджей Пустите меня на танцпол — HammAli & Navai Novella — IVAN VALEEV rockstar — Post Malone Медина — Jah Khalib Ноты — HammAli & Navai Под фонарём — RASA Запах моей женщины — Адлер Коцба, Timran Мокрые кроссы — Тима Белорусских 360° — Элджей Гучи — Тимати feat. Егор Крид Я хочу — Grivina Миллион алых роз — Егор Крид Дым — Леша Свик Малиновый свет — Леша Свик ДНК — Джиган & Артем Качер Моряк — Feduk Розовое вино — Элджей & Feduk Каждый раз — Монеточка Drunk Groove — MARUV & BOOSIN Воу-воу палехчэ — Jah Khalib Половина — Ka-Re Rastafari — Santiz Цвет настроения черный — Егор Крид feat. Филипп Киркоров Captain — Miyagi Я люблю тебя — Rauf & Faik Между Телами — Montesuma&Manula Плакала — KAZKA

По данным аналитиков, в целом все пользователи соцсети потратили на прослушивание песен 74 тысячи лет. Больше всего треков прослушали в Москве, Петербурге и Новосибирске.

Ранее медиахолдинг Universal Music Group назвал самую популярную песню ХХ века. Композиция на данный момент набрала более 1,6 млрд прослушиваний в стриминговых онлайн-сервисах.