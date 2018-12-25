«ВКонтакте» назвала самые популярные треки 2018 года
VK Music подвела итоги 2018 года и составила рейтинг самых прослушиваемых песен. В лидерах оказался трек Panda E от CYGO.
Вот как выглядит топ-30 треков от «ВКонтакте».
- Panda E — CYGO
- Медуза — MATRANG
- Минимал — Элджей
- Пустите меня на танцпол — HammAli & Navai
- Novella — IVAN VALEEV
- rockstar — Post Malone
- Медина — Jah Khalib
- Ноты — HammAli & Navai
- Под фонарём — RASA
- Запах моей женщины — Адлер Коцба, Timran
- Мокрые кроссы — Тима Белорусских
- 360° — Элджей
- Гучи — Тимати feat. Егор Крид
- Я хочу — Grivina
- Миллион алых роз — Егор Крид
- Дым — Леша Свик
- Малиновый свет — Леша Свик
- ДНК — Джиган & Артем Качер
- Моряк — Feduk
- Розовое вино — Элджей & Feduk
- Каждый раз — Монеточка
- Drunk Groove — MARUV & BOOSIN
- Воу-воу палехчэ — Jah Khalib
- Половина — Ka-Re
- Rastafari — Santiz
- Цвет настроения черный — Егор Крид feat. Филипп Киркоров
- Captain — Miyagi
- Я люблю тебя — Rauf & Faik
- Между Телами — Montesuma&Manula
- Плакала — KAZKA
По данным аналитиков, в целом все пользователи соцсети потратили на прослушивание песен 74 тысячи лет. Больше всего треков прослушали в Москве, Петербурге и Новосибирске.
Ранее медиахолдинг Universal Music Group назвал самую популярную песню ХХ века. Композиция на данный момент набрала более 1,6 млрд прослушиваний в стриминговых онлайн-сервисах.
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