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Группа Shortparis выпустила новый клип на песню «Страшно»

Одна из самых самобытных петербургских групп — Shortparis, выпустили провокационный клип на песню «Страшно». В ролике музыканты высказались о страхе и свободе. Сюжет — отсылка одновременно к теракту в Беслане, массовому убийству в Керчи и подростковым протестам. 

 

 

Музыканты рассказали «Медузе», что сценарий видео был написан еще в июне. «Площадки не шли навстречу, пугались темы — так же, как и актеры, которые принципиально должны были быть непрофессиональными», — вспоминают участники группы.

Они назвали клип своеобразным манифестом молодого поколение и отметили, что многие трагедии до сих пор «не отрефлексированны в визуальной культуре». 

Напомним, музыканты выступят 20 декабря в петербургском клубе «Космонавт». 

 

Новая музыка: Shortparis – самая ошеломляющая группа Петербурга


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