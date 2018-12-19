Группа Shortparis выпустила новый клип на песню «Страшно»

Музыканты рассказали «Медузе», что сценарий видео был написан еще в июне. «Площадки не шли навстречу, пугались темы — так же, как и актеры, которые принципиально должны были быть непрофессиональными», — вспоминают участники группы.

Они назвали клип своеобразным манифестом молодого поколение и отметили, что многие трагедии до сих пор «не отрефлексированны в визуальной культуре».