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Иван Дорн записал совместный c диджеем Diplo и певицей MØ трек Stay Open

Иван Дорн, шведская певица MØ и создатель группы Major Lazer, диджей Diplo записали совместный трек Stay Open для платформы TBRG Open. Основная версия песни была записана в мае этого года, но коллаборация с украинским музыкантом стала доступна только сейчас. 

В конце сентября у Дорна вышел новый клип на совместный с Vakula трек«Опомнись». Видео снял Митти Мисюра, ранее сделавший клипы «Стыцамэн», «Так сильно» и «Северное сияние».

По словам музыканта, в клипах Мисюры он всегда выглядит так, как будто у него «немного поехала крыша», и, благодаря этому, клип поднимает «четкий вопрос рамок нормальности в социуме».


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