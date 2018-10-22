Иван Дорн записал совместный c диджеем Diplo и певицей MØ трек Stay Open

В конце сентября у Дорна вышел новый клип на совместный с Vakula трек«Опомнись». Видео снял Митти Мисюра, ранее сделавший клипы «Стыцамэн», «Так сильно» и «Северное сияние».

По словам музыканта, в клипах Мисюры он всегда выглядит так, как будто у него «немного поехала крыша», и, благодаря этому, клип поднимает «четкий вопрос рамок нормальности в социуме».