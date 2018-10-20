Cream Soda выпустили сборник ремиксов «Версии Красиво»
Резиденты музыкального лейбла Ивана Дорна Masterskaya выпустили сборник ремиксов с альбома «Красиво».
«Красиво» — второй полноформатный студийный альбом музыкантов. Релиз увидел свет 30 марта, а 25 мая был представлен в петербургском баре Union. На официальной странице ВКонтакте музыканты назвали его «разноплановым, от фанка и хип-хопа до хауса и этно R-n-B».
«Версии красиво» — это 12 ремиксов на каждую песню с альбома, сделанные совместно с музыкантами, диджеями и продюсерами. «Творчеством которых мы заряжаемся, вдохновляемся, играем их на dj сетах и просто получаем удовольствие от их музыки», написали Cream Soda на своей официальной странице во ВКонтакте. В версиях приняли участие Pompeya, BMB SpaceKid, SALUKI, петербуржцы ЛАУД и другие.
Московский электронный коллектив под предводительством Димы Новы и Ильи Гадаева выпустили свой первый EP в 2014 году. В 2016 записали дебютную студийную пластинку «Пожар» из 19 (что редкость!) композиций. На альбоме присутствовали совместные треки с группой Mana Island, которая прекратила свое существование в феврале этого года.
Предлагаем послушать микстейп, созданный ребятами специально для «Собака.ru».
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