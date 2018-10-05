Little Big выпустили вторую часть альбома «Antipositive» и новый клип, в котором танцуют все
Петербургская фрик-мем-панк-рейв-группа Little Big выпустила вторую часть альбома «Antipositive, Pt. 2». Первая часть пластинки вышла в мае этого года. В альбом вошло семь треков, в том числе совместная песня с Томми Кэшем.
Помимо этого вышел новый клип музыкантов на трек Skibidi, в котором солисты и компания, состоящая из Алишера Моргенштерна, Эльдара Джарахова, Данилы Поперечного, Юрия Музыченко, рэпера GONE.Fludd танцуют странный ритмичный танец. В конце видео вместо музыкального сопровождения появляетсяритмичное квакание лягушки и лаяние собаки.
В августе группа выпустила видео на песню Faradenza, в котором солист Ильич проводит роскошный отдых в пансионате «Заря», где благодаря харизме и телу античного бога влюбляет в себя всех курортниц.
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