17 лучших альбомов, которые спасут от осенней депрессии (но это не точно)

Артем Абрамов

Редактор ain`t your pleasure

Sleaford Mods – Sleaford Mods

Новая «ипишка» от ноттингемских лентяев на все те же старые темы. Прекрасный выбор на выходные, если ни одно событие по части культурки в городе вас не привлекает, а отсутствие приятелей, отвратная погода и в целом поднакопившаяся усталость позволяет гулять только по родному гетто. Идеально сочетается с сериалом People Just Do Nothing – в конце концов, что английские, что российские муравейники настраивают на примерно одинаковый лад недовольства жизнью, Вселенной и всем вообще.

Exploded View – Obey

Второй полноформатник даб-дивы Аники с привлеченными персоналиями. Дерганый, как кофеиновый тремор, монотонный, как предстоящие два месяца, и, что называется, trippy, как поездка на маршрутке №359 от начальной до конечной в любую из сторон. Начинайте с ним ваше хмурое утро -- данная попытка реанимации краутового постпанка идеально сосредотачивает на делах, не требующих задействования основного мыслительного органа.

Algiers – 1st November 1954

Новая запись обласканного всем, кем только можно, индастриалфанк-коллектива на не совсем привычном для слушателя поле: спокойный саундскейп, равным образом отстоящий как и от типичного эмбиента обо всем и ни о чем, так и от киношного минималистского уныния. Плюс пятнадцать минут импровизации на выступлении в Айове. Тот самый случай, когда полноценным альбомам не уступает совершенно необязательная по сути работа: озаглавленная в честь начала алжирской Войны за независимость запись является аудиоприложением к выпускаемому группой зину.

Tropical Fuck Storm – A Laughing Death in Meatspace

Гарету Лиддьярду, кажется, все же надоело препарировать австралийское социальное неравенство через призму истории собственной страны в The Drones. И неожиданный новый курс был взят удивительно верно – академический час A Laughing Death in Meatspace являет собой поразительной красоты сюрреалистический коллаж на тему всей современной музыки на деконструированной блюзовой основе.

Одинаково подходит как для совместного дебоша в компании прекариата, так и для одиночных пьяных танцев в комнате. Редко подобное франкенштейнство может стать эталоном левацкого гитарного попа (при все более набивающих оскомину попытках создания оного). Отдельно рекомендуется зацепить сопровождающие альбом синглы – кроме всего прочего там есть прекрасный в своей угловатой несуразности кавер на Stayin' Alive. В общем, все по Жижеку: «Вы ненавидите не понедельники, а капитализм».

Twelve Thousand Days – Insect Silence

Альбом, которого не ждал фактически никто, с прошлой коллаборации Мартина Бейтса и Алана Тренча прошла ровная декада, а дискография у обоих мастермайндов и так довольно обширная для переслушивания и осмысления. Все тот же неофолк руралистско-психоделических категорий, но с более расширенными географическими инспирациями: кроме привычного копания в британской фолк-традиции присутствует интерпретация ребетико Янниса Папайоанну, например.

Как заявляют сами музыканты – аудиальный эквивалент тысяч путешествий с тысячью направлений. Что весьма метко – после прослушивания хочется закрепить данный постулат поездкой точно не в один конец.

A Forest of Stars – Grave Mounds and Grave Mistakes

Свежая порция эскапистского блэкметала, все еще достаточно эклектичного для прослушивания даже не ценителями жанра и вполне практикующего цельный нарратив вместо скатывания в квазиинтеллектуальную мешанину. Ориентиры прежние – страх и ненависть в викторианской Англии, ангст давно уже не юношеского образца и побег от taedium vitae. Годится в качестве саундтрека как к дрейфу в собственной темной ночи души, так и к прочтению «Из Ада» Алана Мура, пока последний не исчез с полок комикшопов.