17 лучших альбомов, которые спасут от осенней депрессии (но это не точно)
Музыка – лучший антидепрессант для глубокой осени. И пока хандра еще не накатали авторы отличных телеграм-каналов о музыке по просьбе «Собака.ru» советуют, что послушать, чтобы не впасть в уныние. Срочно качайте!
Антон Вагин
Создатель канала «Всякая годная попса»
Главный осенний альбом для меня – это, конечно, «красный» альбом Тейлор Свифт. Одно название уже настраивает на правильный лад: пластинка — именно то, что пылает осенью. Здесь есть место и кухонным танцам, и озябшим ветрам, и теплу свежеразведенного костра, и романтике. Каждую осень хочется включить этот «Red» и ходить мимо покрывшихся едва заметной ледяной пленкой прудов, где утки все еще ютятся в поисках шального яства, а вороны хвастливо бродят по набережным в ожидании момента, когда они наконец вновь станут зимними королями.
Эффект альбома достигается во многом из-за того, что он – переходный момент между кантри-эпохой и поп-эпохой в творчестве Тейлор. Здесь все выверено в идеальной пропорции: и переливы золотистых гитар, и шкворчание знойных синтезаторов. Все это приправляется фирменным мелодизмом мисс Свифт, а также неповторимым словесным мастерством, пик которого настает в песне All Too Well — самой осенней у Тейлор.
Георгий Кожевников
Создатель канала «Гоша на дискотеке»
Осень отлично зарекомендовала себя в этой жизни и просто не оставляет возможности сказать что-то такое, что не являлось бы повторением сказанного ранее. Поэтому просто поговорим о музыке, которая подходит для того, чтобы фланировать по осенним паркам и аллеям:
The Hex — Richard Swift
Начнем с вещей меланхоличных. Последний альбом американца Ричарда Свифта как раз из таких. Родившись в Калифорнии в 1977 году, музыкант увлекся вокалом благодаря участию в церковном хоре, а затем продолжил заниматься самостоятельно. Параллельно с сольной карьерой Ричард сотрудничал с дружественными ему группами — The Black Keys, Foxygen и The Shins.
Запись пластинки The Hex шла урывками в течение последних двух лет и завершилась минувшей весной. У автора получилось создать нечто душевное и очаровательное, к чему он давно стремился. К сожалению, закончив основную часть работы, Ричард скончался в возрасте 41 года. Сам альбом появился на свет в сентябре и пришелся по вкусу многим критикам. Правда, по очевидным причинам, посмертное творчество бывает сложно оценить объективно.
Metal Aether — Lea Bertucci
Продолжим вещами более экспериментальными. Альбом Metal Aether – это пульсирующие звуковые структуры, разносящиеся эхом по огромному помещению. По словам автора, Леи Бертучии, запись производилась на военной базе во французском городе Гавр, а также в большом мраморном зале, который носит название ISSUE Project Room и находится в Нью-Йорке.
Всего на альбоме четыре трека, но дослушать их до конца удается не всем. Дело в том, что Бертуччи использует много шумов, а они могут показаться кому-то довольно неприятными. Все эти шорохи и писки в сочетании со звуками альтового саксофона, записанного в причудливых акустических условиях, создают сложную, безграничную музыкальную структуру. Отлично подойдет для психоделических вечерних прогулок.
Владимир Завьялов
Один из создателей канала VOICE
За группу OQJAV всегда было обидно: редакциям они полюбились больше, чем массовому слушателю. А зря — мало кто умеет так обаятельно и непошло говорить высоким слогом о низком и наоборот. На новом альбоме это умение никуда не делось, но язык стал явно острее. Да и сам альбом — самый неоднородный в их дискографии: тут и пышный барокко-поп, и речитатив с матом, и даже эстетский свинг. Здесь очень много клавиш: в составе группы появился академический пианист — и это слышно.
«Листики-цветочки» — в сущности, о том, что листики имеют свойство опадать, цветочки — увядать, а люди — расставаться. Как следствие — общая осенняя грусть, которая объединяет совершенно разные песни.
Артем Абрамов
Редактор ain`t your pleasure
Sleaford Mods – Sleaford Mods
Новая «ипишка» от ноттингемских лентяев на все те же старые темы. Прекрасный выбор на выходные, если ни одно событие по части культурки в городе вас не привлекает, а отсутствие приятелей, отвратная погода и в целом поднакопившаяся усталость позволяет гулять только по родному гетто. Идеально сочетается с сериалом People Just Do Nothing – в конце концов, что английские, что российские муравейники настраивают на примерно одинаковый лад недовольства жизнью, Вселенной и всем вообще.
Exploded View – Obey
Второй полноформатник даб-дивы Аники с привлеченными персоналиями. Дерганый, как кофеиновый тремор, монотонный, как предстоящие два месяца, и, что называется, trippy, как поездка на маршрутке №359 от начальной до конечной в любую из сторон. Начинайте с ним ваше хмурое утро -- данная попытка реанимации краутового постпанка идеально сосредотачивает на делах, не требующих задействования основного мыслительного органа.
Algiers – 1st November 1954
Новая запись обласканного всем, кем только можно, индастриалфанк-коллектива на не совсем привычном для слушателя поле: спокойный саундскейп, равным образом отстоящий как и от типичного эмбиента обо всем и ни о чем, так и от киношного минималистского уныния. Плюс пятнадцать минут импровизации на выступлении в Айове. Тот самый случай, когда полноценным альбомам не уступает совершенно необязательная по сути работа: озаглавленная в честь начала алжирской Войны за независимость запись является аудиоприложением к выпускаемому группой зину.
Tropical Fuck Storm – A Laughing Death in Meatspace
Гарету Лиддьярду, кажется, все же надоело препарировать австралийское социальное неравенство через призму истории собственной страны в The Drones. И неожиданный новый курс был взят удивительно верно – академический час A Laughing Death in Meatspace являет собой поразительной красоты сюрреалистический коллаж на тему всей современной музыки на деконструированной блюзовой основе.
Одинаково подходит как для совместного дебоша в компании прекариата, так и для одиночных пьяных танцев в комнате. Редко подобное франкенштейнство может стать эталоном левацкого гитарного попа (при все более набивающих оскомину попытках создания оного). Отдельно рекомендуется зацепить сопровождающие альбом синглы – кроме всего прочего там есть прекрасный в своей угловатой несуразности кавер на Stayin' Alive. В общем, все по Жижеку: «Вы ненавидите не понедельники, а капитализм».
Twelve Thousand Days – Insect Silence
Альбом, которого не ждал фактически никто, с прошлой коллаборации Мартина Бейтса и Алана Тренча прошла ровная декада, а дискография у обоих мастермайндов и так довольно обширная для переслушивания и осмысления. Все тот же неофолк руралистско-психоделических категорий, но с более расширенными географическими инспирациями: кроме привычного копания в британской фолк-традиции присутствует интерпретация ребетико Янниса Папайоанну, например.
Как заявляют сами музыканты – аудиальный эквивалент тысяч путешествий с тысячью направлений. Что весьма метко – после прослушивания хочется закрепить данный постулат поездкой точно не в один конец.
A Forest of Stars – Grave Mounds and Grave Mistakes
Свежая порция эскапистского блэкметала, все еще достаточно эклектичного для прослушивания даже не ценителями жанра и вполне практикующего цельный нарратив вместо скатывания в квазиинтеллектуальную мешанину. Ориентиры прежние – страх и ненависть в викторианской Англии, ангст давно уже не юношеского образца и побег от taedium vitae. Годится в качестве саундтрека как к дрейфу в собственной темной ночи души, так и к прочтению «Из Ада» Алана Мура, пока последний не исчез с полок комикшопов.
Антон Абалихин,
Создатель канала «Постмузыка»
Список возможных ответов на известный вопрос Юрия Шевчука выглядит самоочевидным: осень – это слякоть; осень – это холода и необходимость укутываться в максимум одежды даже дома (пока не включили отопление); осень – это когда хочется безвылазно сидеть дома, но нет возможности. Впрочем, можно мыслить и по-другому: осень – время флешбэков лета, и каждое явление солнечного света воспринимается с особой радостью, желанием поймать уходящее тепло за рукав, прежде чем отпустить до следующей весны. И от песен в плеере ждешь примерно такого же ощущения.
«Космос на потолке»— «Ледяные лимонады»
Альбом нижегородской вокалистки и двух инструменталистов из Москвы вышел еще месяц назад, но настоящие художники обычно живут вне календаря: в этих песнях, аранжированных вроде бы по-летнему, в духе старой доброй группы Best Coast, уже витает предчувствие неизбежной смены сезона, желание в отсутствие тепла снаружи не растерять жар внутри. «И снова я за границей, а сердце мое в теплице», -- поется в одном из треков, да и в других есть много чего далекого от актуальной повестки, но близкого теплу родного дома и своей земле - даже если речь идет о чужбине. Такую музыку обычно принято называть «домашней» и «уютной» и вкладывать в эти определения снисходительный оттенок , но «Космос на потолке» напоминает о тех образцах легкой по форме музыки (вроде великой российской группы «Весна на улице Карла Юхана»), которые по содержанию давали понять, что все проходит, но грусть и меланхолия из сердца не исчезнут.
«Сад имени Федора» — «Природе безупречно чуждой»
Еще один признак осеннего сезона: убывающий световой день. При всех минусах этого факта есть и положительный момент – в сумраке, если в него вглядеться, многое становится ясным; например, то, что дебютный альбом московского трио - лучшая иллюстрация слов одного молодого исполнителя, сопоставлявшего Россию с осенью. Этот альбом не совсем о стране и совсем не о природе (как видно из названия), а скорее о тех мелких деталях, что проступают сквозь них, когда беспечное лето кончается вместе с беззаботными мыслями: хрупкости бытия и констатации того, что «покоренье вершин – это слишком простое решение». Рита Меджович и ее соратники по группе в своих песнях пытаются с этой невыносимой легкостью (или сносной тяжестью?) примириться – и, кажется, выходит: альбом заканчивается хоровым распеванием фразы «Мы должны больше гулять». Что ж, пока не выпал снег, это действительно лучший ответ примерно на все.
Никита Казаков
Основатель канала Triangle Music
The National — Sleep Well Best
В период осенних холодов, нет в мире более подходящей группы для прослушивания, чем The National. Меланхоличные мелодии, приправленные глубоким баритоном солиста группы Мэтта Бернингера, создают особую атмосферу, благодаря которой можно полностью погрузиться в собственные мысли. В сентябре прошлого года у The National вышел седьмой студийный альбом Sleep Well Beast и сейчас он как никогда актуален.
Mike Shinoda — Post Traumatic
Все мы помним печальную новость о самоубийстве солиста группы Linkin Park Честера Беннигтона в июле прошлого года. Спустя 11 месяцев после этого трагического события, Майк Шинода, коллега Честера по группе, выпускает сольный альбом Post Traumatic, наполненный переживаниями об утрате близкого друга. Почти каждая песня с этого релиза является глубоко личной и то, что Майк делится с нами своими чувствами — дорогого стоит. Особенно сильно это прочувствовали те, кому удалось увидеть музыканта в России этим летом. Post Traumatic — это один из немногих альбомов, который появился не ради прибыли, поэтому ему так сильно веришь.
Embrace — Love is a Basic Need
Embrace — одна из немногих британских групп, которых, по непонятным причинам, не настигла бешеная популярность. За плечами у парней более 20 лет активной деятельности и выступления на крупных музыкальных фестивалях, но несмотря на это, творчество группы мало известно за пределами Великобритании. В марте у Embrace вышел новый альбом Love is a Basic Need, который хоть и не попал на первые строчки музыкальных хит парадов, оставил у меня особенные эмоции о прослушивания. Если вы любите грустные песни о любви, эта пластинка — то, что вы давно искали.
SashimonoSan
Редактор OAMusic
Осенняя пора всегда навевает депрессивное настроение, большинство людей пытается с этим бороться — но есть и те, кто находит в тоске пути для выплеска своих эмоций. Одним из них является 6LACK, который два года назад представил свой дебютный альбом «Free 6LACK». Работа посвящена отношениям с любимой девушкой и процессу снятия оков со своего творчества. В этих вопросах 6LACK чувствует себя уверенно: он создает замечательны образы, которые, в дополнении с его вокальными данными, смогут достучаться до самых глубоких участков души.
Но в осеннее время можно поймать себя и на совсем другом настроении. Я говорю о необоснованной агрессии, причина которой в большей степени лежит на поверхности, но все равно желает хоть куда-то вырваться. Для разрядки такого напряжения прекрасно поможет работа группы Flatbush Zombies «BetterOffDEAD». Это их второй проект, после которого трио приобрело всемирную популярность. Криповые инструменталы и достаточно жесткие строчки помогли им стать фактически основателями жанра Beast Coast, который в 2013 году был на слуху в каждом районе Нью-Йорка. В этом году пластинка отметила свой пятый день рождения.
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