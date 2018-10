17 лучших альбомов, которые спасут от осенней депрессии (но это не точно)

Никита Казаков

Основатель канала Triangle Music

The National — Sleep Well Best

В период осенних холодов, нет в мире более подходящей группы для прослушивания, чем The National. Меланхоличные мелодии, приправленные глубоким баритоном солиста группы Мэтта Бернингера, создают особую атмосферу, благодаря которой можно полностью погрузиться в собственные мысли. В сентябре прошлого года у The National вышел седьмой студийный альбом Sleep Well Beast и сейчас он как никогда актуален.

Mike Shinoda — Post Traumatic

Все мы помним печальную новость о самоубийстве солиста группы Linkin Park Честера Беннигтона в июле прошлого года. Спустя 11 месяцев после этого трагического события, Майк Шинода, коллега Честера по группе, выпускает сольный альбом Post Traumatic, наполненный переживаниями об утрате близкого друга. Почти каждая песня с этого релиза является глубоко личной и то, что Майк делится с нами своими чувствами — дорогого стоит. Особенно сильно это прочувствовали те, кому удалось увидеть музыканта в России этим летом. Post Traumatic — это один из немногих альбомов, который появился не ради прибыли, поэтому ему так сильно веришь.

Embrace — Love is a Basic Need

Embrace — одна из немногих британских групп, которых, по непонятным причинам, не настигла бешеная популярность. За плечами у парней более 20 лет активной деятельности и выступления на крупных музыкальных фестивалях, но несмотря на это, творчество группы мало известно за пределами Великобритании. В марте у Embrace вышел новый альбом Love is a Basic Need, который хоть и не попал на первые строчки музыкальных хит парадов, оставил у меня особенные эмоции о прослушивания. Если вы любите грустные песни о любви, эта пластинка — то, что вы давно искали.