В Михайловском театре выступит солистка Метрополитен-опера Екатерина Губанова

16 ноября на сцене Михайловского театра состоится пройдет торжественная церемония вручения III Национальной оперной премии «Онегин» - одного из самых значимых событий в мире российской оперы.

Премия «Онегин» была учреждена в 2016 году с целью популяризации российского оперного искусства и содействия его развитию и вручается в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В этом году жюри конкурса приняло заявки от 80 оперных певцов и певиц из более чем 30 театров России. В гала-концерте примут участие всемирно известные русские оперные исполнители: меццо-сопрано, солистка Метрополитен-опера и театра Ла Скала Екатерина Губанова, а также Ольга Перетятько - «звездное» сопрано, солистка крупнейших оперных театров мира.