В Михайловском театре выступит солистка Метрополитен-опера Екатерина Губанова
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Екатерина Губанова
16 ноября на сцене Михайловского театра состоится пройдет торжественная церемония вручения III Национальной оперной премии «Онегин» - одного из самых значимых событий в мире российской оперы.
Премия «Онегин» была учреждена в 2016 году с целью популяризации российского оперного искусства и содействия его развитию и вручается в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума.
В этом году жюри конкурса приняло заявки от 80 оперных певцов и певиц из более чем 30 театров России. В гала-концерте примут участие всемирно известные русские оперные исполнители: меццо-сопрано, солистка Метрополитен-опера и театра Ла Скала Екатерина Губанова, а также Ольга Перетятько - «звездное» сопрано, солистка крупнейших оперных театров мира.
В этом году специальными гостями премии станут итальянские оперные звезды, выдающиеся мастера бельканто: Руджеро Раймонди (легендарный бас-баритон, командор и великий офицер ордена «За заслуги перед итальянской республикой», актер кино и, пожалуй, самый известный в мире исполнитель партии Дона Жуана), и Патриция Чьофи (лауреат премии «Грэмми» за запись оперы «Свадьба Фигаро»). Еще одним почетным гостем станет оперный журналист Энрико Стинкелли – певец, режиссер- постановщик, автор музыковедческих книг и радиоведущий. Его шоу «Ла Баркачча», посвященное опере – одно из старейших в Италии, оно идет в радиоэфире ровно 30 лет.
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