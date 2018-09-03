Слава КПСС и Замай выпустили альбом «Оверхайп», в котором высмеяли современный рэп

Рэперы Слава КПСС (Вячеслав Машнов) и Замай выпустили совместный альбом «Оверхайп» с обложкой, на которой музыканты пародируют актеров юмористического ТВ-шоу «Каламбур», популярного в конце 90-х и начале нулевых.

Альбом состоит из девяти треков. В них Слава КПСС и Замай высмеивают Федука и любовь молодежи к брендам. Пластинку презентуют в Петербурге 11 ноября.