Слава КПСС и Замай выпустили альбом «Оверхайп», в котором высмеяли современный рэп
Рэперы Слава КПСС (Вячеслав Машнов) и Замай выпустили совместный альбом «Оверхайп» с обложкой, на которой музыканты пародируют актеров юмористического ТВ-шоу «Каламбур», популярного в конце 90-х и начале нулевых.
Альбом состоит из девяти треков. В них Слава КПСС и Замай высмеивают Федука и любовь молодежи к брендам. Пластинку презентуют в Петербурге 11 ноября.
В августе Гнойный (другой сценический псевдоним Машнова) вернулся в баттлы «Лиги Гнойного» под именем Птичий Пепел. В нем участники объединения «Антихайп» выступили против рэперов Аббалбиска и Корифея.
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