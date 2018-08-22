Сергей Шнуров станет наставником шоу «Голос» на «Первом канале»

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров станет наставником музыкального шоу «Голос-7». Вместе с ним кресла судей займут: певцы Ани Лорак и Баста, а также композитор Константин Меладзе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Первого канала.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого Юрий Аксюта отметил, что на роль наставников шоу приглашены «наиболее яркие и востребованные« в своих амплуа звезды.

«Это сверхпопулярный Сергей Шнуров, блистательная дива Ани Лорак, замечательный рэп-исполнитель и ветеран нашего проекта Баста, а также один из самых лучших композиторов и музыкальных продюсеров Константин Меладзе», - привела пресс-служба слова Юрия Аксюны. Продюсер добавил, что у наставников разные направления и взгляды на музыку, что позволит им набрать себе «разноплановых и самобытных исполнителей». Выбирая жюри, Первый канал проводил опрос зрителей. Лидером стал Константин Меладзе.

Сергей Шнуров в выходные выпустил новый клип «Не хочу быть москвичом». В нем музыкант признается в любви Петербургу, критикуя столицу.