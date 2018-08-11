Борис Гребенщиков прокомментировал творчество Монеточки

Напомним, в середине июля на официальной странице Земфиры «ВКонтакте» появился пост с критикой популярных певиц Гречки и Монеточки. «Гречка — очень плохо», — отметила Земфира, добавив, что у главной инди-сенсации этого года «ужасные голос и внешность». «Петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая», — отметила она.

Позже певица неожиданно ответила на все вопросы, которые ей задавали поклонники в комментариях в ее группе «ВКонтакте». В свою очередь Гречка выложила в своем Instagram пост, в котором поблагодарила Земфиру за критику и написала, что «очень любит ее творчество и уважает как человека».

По мотивам критики Земфиры даже появились футболки, которые продаются в магазине российских дизайнеров Feelosophy.