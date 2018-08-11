Борис Гребенщиков прокомментировал творчество Монеточки
Музыкант Борис Гребенщиков прокомментировал творчество певицы Монеточки в интервью газете Metro.
«Что-то нравится, что-то не очень. Я слышал несколько ее песен, очень качественно сделано; поздравляю ее продюсеров и ее саму», — сказал Гребенщиков. Он добавил, что ему предлагали спеть дуэтом с Монеточкой в титровой песне третьей части фильма «Гоголь» Егора Баранова, но «не сложилось».
Ранее Монеточку поддержал лидер группировки «Ленинград» и победитель премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров. Он прокомментировал скандал вокруг поста Земфиры, в котором она раскритиковала певиц Гречку и Монеточку.
Музыкант не разделил позицию Земфиры, назвав ее слова «каким-то брюзжанием».
Напомним, в середине июля на официальной странице Земфиры «ВКонтакте» появился пост с критикой популярных певиц Гречки и Монеточки. «Гречка — очень плохо», — отметила Земфира, добавив, что у главной инди-сенсации этого года «ужасные голос и внешность». «Петь не умеет, тексты не убеждают, ну и очень некрасивая», — отметила она.
Позже певица неожиданно ответила на все вопросы, которые ей задавали поклонники в комментариях в ее группе «ВКонтакте». В свою очередь Гречка выложила в своем Instagram пост, в котором поблагодарила Земфиру за критику и написала, что «очень любит ее творчество и уважает как человека».
По мотивам критики Земфиры даже появились футболки, которые продаются в магазине российских дизайнеров Feelosophy.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.