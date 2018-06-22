18+

«Звери» выпустили альбом каверов на песни Майка Науменко из фильма «Лето»

Группа «Звери» выпустила альбом каверов на песни Майка Науменко, записанных для фильма Кирилла Серебренникова «Лето». Всего в пластинку вошли четыре песни: «6 утра», «Звезда рок-н-ролла» и «Дрянь». Лидер группы «Звери», Рома Зверь сыграл Майка Науменко и получил приз на Каннском фестивале за лучший саундтрек. 

Известно, что корейского актера Тео Ю, который сыграл Виктора Цоя, озвучил Денис Клявер  — бывший солист группы «Чай вдвоем». Озвучивание каждой реплики Тео Ю утверждалось с Кириллом Серебренниковым через его адвокатов. Песни в фильме пел уроженец села Тополиное Томпонского района Петр Погодаев, чьи кавер-ролики в свое время заметил на YouTube ассистент Кирилла Серебренникова.

Картина (трейлер здесь) рассказывает об истории становления рок-иконы и лидера группы «Кино» Виктора Цоя и отношениях между ним, Майком Науменко и его женой Натальей. В этом материале мы решили разобраться с главными мифами о последней работе режиссера. 


Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров