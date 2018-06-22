«Звери» выпустили альбом каверов на песни Майка Науменко из фильма «Лето»
Группа «Звери» выпустила альбом каверов на песни Майка Науменко, записанных для фильма Кирилла Серебренникова «Лето». Всего в пластинку вошли четыре песни: «6 утра», «Звезда рок-н-ролла» и «Дрянь». Лидер группы «Звери», Рома Зверь сыграл Майка Науменко и получил приз на Каннском фестивале за лучший саундтрек.
Известно, что корейского актера Тео Ю, который сыграл Виктора Цоя, озвучил Денис Клявер — бывший солист группы «Чай вдвоем». Озвучивание каждой реплики Тео Ю утверждалось с Кириллом Серебренниковым через его адвокатов. Песни в фильме пел уроженец села Тополиное Томпонского района Петр Погодаев, чьи кавер-ролики в свое время заметил на YouTube ассистент Кирилла Серебренникова.
Картина (трейлер здесь) рассказывает об истории становления рок-иконы и лидера группы «Кино» Виктора Цоя и отношениях между ним, Майком Науменко и его женой Натальей. В этом материале мы решили разобраться с главными мифами о последней работе режиссера.
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