«Ночные Снайперы» бесплатно выступят на Конюшенной площади в день открытия ЧМ-2018

14 июня в России стартует чемпионат мира по футболу. В честь мундиаля на Конюшенной площади пройдет Фестиваль болельщиков FIFA, в рамках которого в 20:00 выступит группа «Ночные Снайперы». Об этом «Собака.ru» сообщили организаторы выступления. Вход на концерт будет свободным.

Вблизи Дворцовой Площади, Невского проспекта и Спаса на Крови, разместится гигантский экран, на котором будут идти прямые трансляции матчей.

Ранее на Конюшенной площади должна была выступить певица Земфира но в итоге его перенесли в Ледовый дворец. Организаторы рассказали, что это было сделано для обеспечения комфорта зрителей.

В конце мая певица выступила на закрытом концерте для участников и гостей ПМЭФ. Как это было, смотрите в нашей подборке видео.