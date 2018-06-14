«Шнуров — воплощение сугубо питерских черт» – Александр Невзоров о лидере «Ленинграда»

По поводу нашего знакомства со Шнуром существует множество легенд, которые мы с ним успели столько раз исказить и опровергнуть, что уже сами позабыли, как все было на самом деле. Так бывает. Мы же знаем, что у всех по-настоящему значительных исторических явлений концов не найти, — это теперь уже мифологическая история.

Несмотря на то что мы долгие годы жили в одном городе, я не подозревал о существовании Шнура практически всю свою, точнее, его жизнь. Я ведь абсолютно чуждый культуре человек. Она меня не интересует, не волнует, не беспокоит, и я вздохну с большим облегчением, если она вдруг исчезнет. Я всегда относился к эстраде с глубочайшим презрением, и презрение это никуда не делось: достаточно взглянуть на какого-нибудь Киркорова, чтобы блевать много часов подряд. И мое знакомство с современной российской поп-музыкой ограничивалось тем, что, когда я выходил из «Сапсана» на Ленинградском вокзале и шел по платформе, меня за что-то пытали Газмановым с этим его: «Ма-а-асква, звонят колокола!» Я не вижу особой разницы и между, допустим, Аллой Пугачевой и русским роком. Я понимаю, какие ассоциативные цепочки они задействуют и какие рефлексы возбуждают, — в общем, это все скучно. Плюс я не видел во всей этой песенной культуре ничего нового, кроме руминации, то есть способности части животных прожевать, проглотить пищу, а потом отрыгнуть ее и жевать снова. На этом принципе построены вся мировая культура и литература с ее проблемами, кто кого осеменил.